Project Freedom: cosa cambia dopo la conclusione di Epic Fury

Marco Rubio ha annunciato la conclusione di Epic Fury e l'avvio di Project Freedom , una nuova missione che mira a proteggere il traffico marittimo nello stretto di Hormuz e ha già suscitato reazioni internazionali

La crisi nel Golfo ha registrato un nuovo sviluppo: durante un briefing il senatore Marco Rubio ha dichiarato che l’operazione Epic Fury è stata formalmente conclusa e che il presidente Donald Trump ha notificato questa decisione al Congresso. Sempre secondo il comunicato, Washington ha lanciato una nuova iniziativa chiamata Project Freedom, presentata come un’azione separata e mirata a garantire la circolazione commerciale nello stretto di Hormuz.

Queste notizie sono state diffuse in un contesto di tensione già elevata, dove scontri navali e attacchi a navi mercantili sono stati riportati da entrambe le parti.

Il 5 maggio 2026 i media internazionali hanno rilanciato le dichiarazioni ufficiali e le reazioni diplomatiche: il governo iraniano ha chiesto una soluzione politica alla crisi, mentre il Pentagono ha descritto Project Freedom come un’operazione temporanea e difensiva.

Le informazioni disponibili toccano sia gli aspetti operativi, con forze e mezzi schierati, sia le ricadute politiche e economiche, tra cui la pressione sulle relazioni tra Stati Uniti ed alleati e i movimenti sui mercati energetici.

La natura e gli obiettivi di Project Freedom

Secondo le dichiarazioni ufficiali, Project Freedom è pensata per creare un corridoio sicuro per le navi commerciali e limitare le aggressioni percepite nello stretto.

Il Pentagono ha precisato che si tratta di un’azione distinta da Epic Fury, con compiti ristretti alla protezione del traffico marittimo e alla deterrenza delle minacce iraniane alle imbarcazioni civili. Il segretario alla Difesa ha ribadito che l’operazione è di natura difensiva e ha escluso, nelle sue parole, l’intenzione di inviare forze terrestri in territorio iraniano.

Composizione e potenza schierata

Fonti militari riferiscono che il Comando Operazioni Medio Oriente (CENTCOM) ha ricevuto ordini per incrementare il dispiegamento: si parla di un rafforzamento che include centinaia di aerei, navi da guerra, droni e altri mezzi navali e logistici. Alcune ricostruzioni giornalistiche menzionano cifre rilevanti di personale e mezzi richiesti per sostenere una missione di protezione navale su vasta scala. Questa forza di scorta è pensata per operare lungo le rotte commerciali critiche ed affiancare la diplomazia nella gestione delle tensioni.

Reazioni regionali e internazionali

L’annuncio ha provocato risposte diversificate: l’Iran ha condannato le operazioni militari e ha chiesto un approccio politico, sostenendo di aver risposto a provocazioni in mare. Alcuni Paesi della regione, come gli Emirati Arabi Uniti, hanno segnalato danni a infrastrutture portuali e a navi, mentre Teheran ha smentito di aver attaccato alcune nazioni della zona, minacciando però ritorsioni in caso di aggressioni. Sul fronte diplomatico, fonti riportano che alcuni partner europei esprimono cautela e, in casi specifici, riluttanza a partecipare direttamente a missioni navali.

Posizioni di alcuni alleati

Tra le capitali occidentali la risposta non è unanime: fonti giornalistiche indicano che Spagna e altre nazioni hanno espresso riserve, mentre la Francia avrebbe dichiarato la propria intenzione di non aderire a iniziative militari dirette legate al nuovo progetto. Queste divisioni mostrano come la strategia americana di garantire la libertà di navigazione incontri limiti politici e scelte nazionali divergenti, influenzando la capacità di costruire coalizioni robuste.

Rischi economici e scenari possibili

La ripresa delle ostilità o il prolungarsi delle tensioni hanno già effetti sui mercati: il timore di interruzioni nel traffico petrolifero spinge la volatilità dei prezzi dell’energia e può alimentare pressioni inflazionistiche. Autorità europee hanno avvertito che un conflitto esteso potrebbe sconvolgere le catene di approvvigionamento e aggravare le fragilità economiche. Nel frattempo, le borse e i mercati energetici monitorano gli sviluppi con attenzione, reagendo a ogni segnale di escalation o di distensione.

Possibili evoluzioni

Lo scenario più auspicabile prevede che la diplomazia riesca a stabilire meccanismi di de-escalation per mantenere aperte le rotte commerciali; al contrario, un peggioramento degli scontri potrebbe tradursi in campagne militari più ampie. Le decisioni del presidente Trump e le risposte di Teheran rimangono fattori determinanti: ogni nuova fase operativa, come l’annunciata Project Freedom, potrebbe modificare rapidamente l’equilibrio regionale e internazionale.

Conclusione

La transizione da Epic Fury a Project Freedom segna una nuova tappa della crisi nel Golfo, con implicazioni militari, diplomatiche ed economiche. Mentre Washington afferma di aver notificato il Congresso e di agire per proteggere il traffico marittimo, gli attori regionali richiedono risposte politiche e pressano per evitare un’escalation. Il prossimo periodo sarà cruciale per verificare se l’operazione riuscirà a conciliare azione militare contenuta e sforzi diplomatici efficaci o se, al contrario, la regione entrerà in una fase di conflitto più estesa.