Allarme hantavirus su nave da crociera: passeggeri bloccati e ipotesi Oms su “contagio da uomo a uomo”

L’Organizzazione mondiale della sanità sta monitorando un focolaio di hantavirus a bordo della nave da crociera MV Hondius, al largo di Capo Verde. Le indagini puntano a chiarire l’origine dei contagi e la possibile presenza di trasmissione tra esseri umani, mentre le autorità internazionali valutano misure di evacuazione e gestione dell’emergenza sanitaria.

Allarme hantavirus su nave da crociera: reazioni istituzionali, evacuazioni e incertezza a bordo

Sul fronte politico e logistico, il governo spagnolo ha invitato alla calma mentre si valutano le possibili conseguenze dell’arrivo della nave nell’area delle Canarie. La portavoce Elma Saiz ha dichiarato: “Voglio lanciare un messaggio di tranquillità”, sottolineando che la situazione viene gestita insieme all’OMS e che saranno adottate le misure necessarie. Le autorità di Spagna, Paesi Bassi e Capo Verde, insieme all’organizzazione sanitaria internazionale, stanno esaminando diversi scenari operativi, dal possibile attracco alle Canarie fino al rientro diretto nei Paesi Bassi.

A bordo della Hondius, con 149 passeggeri, cresce intanto la tensione. Il travel blogger Jake Rosmarin avrebbe descritto la situazione come altamente incerta: “Attualmente mi trovo a bordo della MV Hondius e quello che sta succedendo ora è molto reale per tutti noi qui. Non siamo solo una storia, siamo persone con famiglie che ci aspettano a casa”.

Avrebbe poi aggiunto: “C’è molta incertezza, questa è la parte più difficile”, esprimendo il desiderio di sicurezza e rientro.

Parallelamente, l’OMS ha chiarito che le infezioni iniziali potrebbero essere avvenute durante il viaggio in Sud America dei primi due deceduti, con successiva diffusione interna sulla nave. Sono inoltre in corso attività di tracciamento dei contatti legate a un altro caso: una cittadina olandese di 69 anni, evacuata da Sant’Elena a Johannesburg con sintomi gastrointestinali, è deceduta il 26 aprile in ospedale; anche il marito, 70 anni, era morto precedentemente a bordo. L’OMS ha confermato che “è stata avviata una ricerca per rintracciare i passeggeri di questo volo”, segnalando l’estensione delle verifiche epidemiologiche oltre la nave.

Allarme hantavirus su nave da crociera: passeggeri bloccati e ipotesi Oms su “contagio da uomo a uomo”

L’Organizzazione mondiale della sanità ha sollevato il sospetto di una possibile trasmissione interumana di hantavirus a bordo della nave da crociera MV Hondius, attualmente ferma al largo di Capo Verde. Secondo le autorità sanitarie, il quadro clinico comprenderebbe due casi confermati e cinque sospetti, con tre decessi registrati, un paziente in condizioni critiche e altri con sintomi lievi; complessivamente “tra i sette casi ci sono tre decessi, un paziente in condizioni critiche e tre persone che hanno riportato sintomi lievi”. Parte dei passeggeri è già stata evacuata, mentre altri restano a bordo.

Come riportato da SkyTg24, Maria Van Kerkhove, dirigente dell’OMS per la preparazione alle epidemie, avrebbe spiegato che “Riteniamo che possa esserci una trasmissione da uomo a uomo tra i contatti più stretti”, aggiungendo che, dato il periodo di incubazione del virus (da una a sei settimane), “presumiamo che siano stati infettati al di fuori della nave”, pur non escludendo contagi tra persone in stretto contatto. L’ipotesi prevalente è dunque un’origine esterna dei primi casi, probabilmente legata al viaggio in Sud America, seguita da diffusione interna a bordo.

L’OMS ricorda inoltre che l’infezione da hantavirus si trasmette solitamente tramite contatto con escrezioni di roditori infetti, e che la trasmissione interumana resta rara, osservata solo in circostanze particolari come alcune varianti del virus Andes. In ogni caso, l’ente ritiene il rischio globale “basso” e continua il monitoraggio epidemiologico. Nel frattempo, è stata annunciata l’evacuazione di tre persone sintomatiche dal porto di Praia verso un ospedale e successivo trasferimento aereo.