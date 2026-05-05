Peter Magyar arriva al Riviera Film Festival di Sestri Levante

Genova, 5 mag. (askanews) – Il premier ungherese designato, Péter Magyar, è tra i protagonisti della decima edizione del Riviera International Film Festival di Sestri Levante, in provincia di Genova.Magyar è arrivato poco dopo le 18 al Cinema Ariston, dove è stato allestito il red carpet, per presentare, insieme al regista Tamàs Yvan Topolànszky e alla produttrice Claudia Suemeghy, il documentario “Spring Wind – The Awakening” dedicato alla sua affermazione politica e scelto come film di apertura della kermesse.All’arrivo davanti al Cinema Ariston, Magyar è stato salutato e applaudito anche da alcuni connazionali, con i quali si è fermato qualche secondo a conversare, prima delle foto di rito sul red carpet.

Il neo-eletto premier ungherese ha poi preso posto in sala senza rilasciare dichiarazioni ai cronisti presenti.