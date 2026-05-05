Acustica, Giancola: leva strategica qualità vita

Roma, 5 mag. – Presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma La Sapienza, è stato promosso il convegno organizzato dall’Associazione Italiana di Acustica dal titolo: “30 anni della legge quadro sull’inquinamento acustico – Bilanci e prospettive”.”Per noi di VDP Srl essere qui non è una scelta formale, ma una presa di posizione chiara, l’acustica non è un tema accessorio, è una leva strategica per la qualità della vita e per lo sviluppo dei territori.

Da oltre 35 anni fin dal 1991 lavoriamo in questo ambito con continuità, contribuendo a trasformare l’acustica da semplice adempimento normativo a strumento concreto di pianificazione, innovazione e tutela della salute. Oggi il confronto è più che mai necessario. I modelli di sviluppo stanno cambiando, emergono nuove fonti di pressione dalla movida urbana alla logistica h24, fino alle attività in ambiente marino e il sistema normativo è chiamato ad evolversi con la stessa rapidità.

La sfida è chiara: trovare un equilibrio reale tra crescita economica e benessere delle persone. Un equilibrio che richiede competenza tecnica, visione e, soprattutto, la capacità di affrontare anche i temi più complessi senza semplificazioni”. Così Ing.Filippo Giancola – Direttore Tecnico VDP Srl Roma, commentando l’iniziativa.