Iran, Hegseth: "Non cerchiamo lo scontro", operazione temporanea

Washington, 5 mag. (askanews) – Il Segretario alla Guerra degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha affermato oggi in conferenza stampa che la nuova operazione militare per guidare le navi mercantili attraverso lo Stretto di Hormuz è un’azione difensiva temporanea, nonostante gli scambi di fuoco tra Stati Uniti e Iran di ieri.”Non cerchiamo lo scontro”, ha dichiarato Hegseth, specificando che il nuovo sforzo militare statunitense per agevolare il passaggio delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz è il “dono” dell’America al mondo.

Poi un monito a ciò che resta delle forze iraniane: “se attaccate le truppe americane o navi mercantili innocenti, vi troverete di fronte a una potenza di fuoco americana schiacciante e devastante. Il Presidente è stato molto chiaro su questo punto”.