Un episodio di violenza armata ha riportato alta l’allerta nella capitale degli Stati Uniti: una sparatoria avvenuta nei pressi del Washington Monument, a breve distanza dalla Casa Bianca, ha richiesto l’intervento immediato del Secret Service e l’attivazione di misure di sicurezza straordinarie nell’area.

Spari vicino alla Casa Bianca, attimi di paura per Trump: Secret Service colpisce l’aggressore

Attimi di allarme a Washington D.C., dove gli agenti del Secret Service sono intervenuti dopo che un uomo armato ha aperto il fuoco nei pressi del Washington Monument, a breve distanza dalla Casa Bianca. L’episodio si è verificato all’incrocio tra 15th Street e Independence Avenue, una zona centrale e molto frequentata, distante poco più di un chilometro e mezzo dal complesso presidenziale.

Le forze dell’ordine avrebbero reagito sparando e colpendo il sospetto, successivamente trasportato in ospedale.

Nella sparatoria sarebbe rimasto ferito anche un giovane passante, le cui condizioni, secondo quanto riferito dagli agenti, non sarebbero gravi. Restano tuttavia poco chiare le circostanze precise dell’accaduto e il movente dell’uomo.

Spari vicino alla Casa Bianca: lockdown della Casa Bianca e misure straordinarie

In seguito all’incidente, la Casa Bianca è stata temporaneamente isolata per consentire alle autorità di gestire la situazione in sicurezza. All’interno dell’edificio era in corso un evento con il presidente Donald Trump, che ha proseguito il suo intervento senza interruzioni. All’esterno, invece, i giornalisti presenti nel giardino sono stati immediatamente accompagnati nella sala stampa, mentre altri sono stati allontanati dal North Lawn.

Non è ancora chiaro se la sparatoria fosse collegata in qualche modo alla residenza presidenziale o se si sia trattato di un episodio isolato. L’area circostante è stata chiusa al traffico e presidiata per diverse ore, con la polizia che ha raccomandato di “evitare l’area in quanto le strade saranno chiuse per diverse ore”. L’accaduto ha riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza, soprattutto dopo l’attentato sventato pochi giorni fa.