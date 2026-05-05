Tragedia a Liuyang: esplosione in stabilimento pirotecnico causa decine di vittime

Un'esplosione in uno stabilimento di fuochi d'artificio a Liuyang ha lasciato decine di vittime e una vasta area di detriti: soccorritori e inquirenti al lavoro

Un violento esplosione ha sconvolto uno stabilimento pirotecnico nella città di Liuyang, nella provincia dello Hunan, provocando una drammatica conta delle vittime: almeno 21 persone hanno perso la vita e 61 sono rimaste ferite. L’evento, avvenuto intorno alle 16:43 ora locale, ha coinvolto la Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, azienda attiva nella produzione e dimostrazione di prodotti pirotecnici; le notizie sull’accaduto sono state diffuse dai media statali e da fonti di prima mano.

I video circolati sui social mostrano una lunga serie di scoppi e una colonna di fumo densa che si alza sopra una zona rurale circondata da rilievi montuosi, trasformando l’area in una scena di devastazione. Le riprese aeree effettuate dalle emittenti hanno documentato campi di macerie fumanti dove sorgevano gli edifici dell’impianto, mentre squadra di recupero e macchine operatrici scandagliano il sito alla ricerca di sopravvissuti.

La dinamica dell’incidente

Dalle prime ricostruzioni, l’evento sembra essere consistito in un’unica esplosione seguita da scoppi successivi all’interno del complesso, con un meccanismo che ha interessato magazzini e linee di lavorazione. Testimoni parlano di boati ripetuti e di un’onda d’urto in grado di danneggiare strutture circostanti; le autorità stanno cercando di stabilire se l’origine sia da collegare a errori operativi, accumuli di materiali pirotecnici o altri fattori.

Il termine operazioni di ricerca e salvataggio è stato attivato immediatamente, con priorità alla messa in sicurezza dei feriti e alla verifica della presenza di persone scomparse.

Testimonianze e documentazione visiva

I filmati pubblicati online hanno accelerato la diffusione dei particolari: si vedono uomini e mezzi impegnati a spegnere focolai residui, colonne di fumo nero e rossi bagliori intermittenti dovuti a materiali ancora attivi. Le immagini aeree e i resoconti locali offrono elementi utili per l’inchiesta, ma rendono anche evidente la pericolosità insita nelle attività pirotecniche quando vengono colpite da incidenti. In questo contesto il termine video assume valore probatorio e informativo per ricostruire la catena degli eventi.

Operazioni di soccorso e provvedimenti delle autorità

Il governo centrale ha inviato sul posto esperti specializzati per coordinare le attività, mentre più di 480 soccorritori sono stati dispiegati per le ricerche e le cure immediate. È stata stabilita una zona di controllo di 3 chilometri intorno al sito e le autorità hanno ordinato evacuazioni nelle aree limitrofe per motivi di sicurezza. Inoltre, la polizia ha provveduto all’arresto dei dirigenti dell’azienda, nell’ambito delle indagini volte a chiarire responsabilità e eventuali violazioni delle norme.

Interventi sul campo

Sul terreno squadre mediche hanno prestato assistenza ai feriti e trasportato i più gravi agli ospedali della zona, mentre mezzi meccanici setacciano le macerie alla ricerca di dispersi o di elementi utili alle indagini. Le autorità locali e nazionali hanno dichiarato l’impegno a garantire cure e a verificare la conformità delle procedure aziendali; il presidente cinese Xi Jinping ha sollecitato il massimo impegno per assistere i colpiti e assicurare che i responsabili rispondano delle loro azioni, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Xinhua.

Un settore ad alto rischio e precedenti recenti

Liuyang è considerata una delle capitali cinesi della pirotecnica: la città produce approssimativamente il 60% dei fuochi d’artificio venduti in Cina e il 70% di quelli destinati all’export, fattore che la rende un centro industriale strategico ma anche vulnerabile a incidenti su larga scala. Nel passato recente il settore ha registrato altri eventi letali: l’anno scorso un’esplosione in un altro stabilimento dello Hunan causò nove vittime; nel 2026 tre persone persero la vita dopo esplosioni che coinvolsero edifici residenziali a Tianjin; e a febbraio due esplosioni separate in negozi di fuochi d’artificio nelle province di Hubei e Jiangsu provocarono rispettivamente 12 e otto morti.

Questi episodi evidenziano come gli incidenti industriali nel comparto pirotecnico restino frequenti, spesso associati a carenze nelle norme di sicurezza o a controlli insufficienti. Le indagini in corso a Liuyang mirano non solo a chiarire le cause immediate del disastro, ma anche a verificare l’efficacia delle procedure preventive e la responsabilità gestionale, con possibili ripercussioni normative per il settore.