Un Boeing 767 della United Airlines, in fase di atterraggio a Newark, ha impattato un palo dell’illuminazione e un veicolo sulla New Jersey Turnpike.

Un aereo di linea della United Airlines, in arrivo da Venezia e diretto a Newark, è stato coinvolto in un incidente durante la fase di atterraggio, quando ha urtato un palo dell’illuminazione e un camion lungo una strada nei pressi dell’aeroporto.

Atterraggio a Newark: aereo United Airlines colpisce un palo della luce e un camion

Come riportato dall’Ansa, un Boeing 767-424 della United Airlines, impiegato sul volo UA169 partito da Venezia, sarebbe stato coinvolto in un episodio insolito durante la fase di avvicinamento all’aeroporto internazionale di Newark Liberty, nel New Jersey. Nel primo pomeriggio di domenica, intorno alle 14:00 ora locale (le 20:00 in Italia), il velivolo avrebbe urtato un palo dell’illuminazione situato lungo la New Jersey Turnpike, una grande arteria autostradale a pedaggio.

A bordo si trovavano 221 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio.

Nonostante l’impatto, l’aereo è riuscito a completare la manovra di atterraggio senza ulteriori problemi, raggiungendo regolarmente il gate. La Federal Aviation Administration avrebbe confermato l’accaduto, precisando che i danni riportati dall’aeromobile sarebbero risultati limitati e che è stata avviata un’indagine per chiarire la dinamica dell’evento. La compagnia avrebbe fornito una propria ricostruzione, spiegando: “Durante l’avvicinamento finale all’aeroporto internazionale di Newark, il volo United 169 è entrato in contatto con un palo della luce.

L’aeromobile è atterrato in sicurezza, ha raggiunto il gate normalmente e non ci sono stati feriti tra passeggeri o equipaggio. Il nostro team di manutenzione sta valutando i danni all’aeromobile e indagheremo su come sia accaduto“.

Atterraggio difficile a Newark: conseguenze e indagini sull’accaduto

Oltre al palo della luce, l’impatto avrebbe coinvolto anche un veicolo commerciale appartenente alla H&S Bakery, che si trovava sulla stessa autostrada. Secondo quanto riferito da Chuck Paterakis, dirigente dell’azienda, “La ruota dell’aereo di linea si è schiantata contro il finestrino del conducente“, causando al conducente soltanto lievi ferite da taglio. L’uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti e successivamente dimesso. Fortunatamente, nessuna persona a bordo dell’aereo ha riportato conseguenze.

Le autorità federali statunitensi, insieme alla compagnia aerea, hanno avviato verifiche approfondite per comprendere le cause dell’incidente. La FAA ha ribadito che “Durante l’atterraggio, il volo United Airlines 169 ha colpito un palo della luce sulla New Jersey Turnpike intorno alle 14:00 ora locale di domenica 3 maggio“, sottolineando ancora una volta l’entità contenuta dei danni. Parallelamente, United Airlines ha assicurato che intende “condurre un’indagine approfondita sulla sicurezza del volo in merito all’incidente“, con l’obiettivo di prevenire episodi simili in futuro