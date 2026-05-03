In Austria è stato arrestato un uomo di 39 anni che aveva contaminato diversi vasetti di omogeneizzati con il veleno per topi. Secondo le autorità sarebbe stato un tentativo di estorsione.

Austria, contaminava gli omogeneizzati con veleno per topi: arrestato

La polizia austriaca ha arrestato un uomo sospettato di aver contaminato diversi vasetti di omogeneizzati con veleno per topi.

Secondo le autorità sarebbe stato un tentativo di estorsione. L’uomo arrestato nel land di Burgenland, a sud di Vienna, ha 39 anni.

Non è stato reso noto il nome dell’uomo, che ora è accusato di aver deliberatamente causato un pericolo pubblico e tentate lesioni personali gravi. La polizia pensa che sia stato commesso questo reato per riuscire a estorcere denaro all’azienda, che ha subito disposto il ritiro del prodotto dal mercato austriaco.

Contaminava omogeneizzati con veleno per topi: cosa è successo?

L’arresto è arrivato dopo due settimane da quando le autorità austriache hanno rilevato la presenza di veleno per topi in vasetti di omogeneizzati venduti in alcuni supermercati. prodotti da un’azienda della Germania. Altri vasetti sono stati recuperati nei giorni successivi in Repubblica Ceca e in Slovacchia.

Uno dei barattoli avvelenati è stato comprato in un supermercato del land del Burgenland, nella città di Eisenstadt. Conteneva 15 microgrammi di veleno per topi. Le autorità sospettano che un altro barattolo venduto nello stesso supermercato fosse contaminato con veleno, ma non è ancora stato trovato.