Nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile, a Vico Morcote nel Luganese, si è verificato un drammatico incidente in piscina che ha coinvolto un bimbo di due anni. Il caso ha immediatamente attivato i soccorsi e le autorità, ma l’esito è stato purtroppo fatale, il piccolo è morto in ospedale.

Tragedia in Ticino, morto un bimbo di due anni in piscina

Come riportato da RSI, nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile, a Vico Morcote, nel Luganese, si è verificata una grave tragedia in un’abitazione privata. Poco prima delle 14.00 la Centrale comune d’allarme (CECAL) ha ricevuto la segnalazione di un bambino di due anni trovato privo di sensi in una piscina.

Sul posto sono intervenuti con tempestività gli agenti della Polizia cantonale, affiancati dalla Polizia Ceresio Sud, insieme ai sanitari della Croce Verde di Lugano. Il piccolo è stato subito soccorso e sottoposto a prolungate manovre di rianimazione nel tentativo di stabilizzarlo, prima del trasporto urgente in ambulanza verso l’ospedale.

Tragedia in Ticino, morto un bimbo di due anni in piscina: i primi aggiornamenti

Nonostante gli sforzi dei soccorritori e il successivo ricovero, il bambino sarebbe deceduto poco dopo il suo arrivo nella struttura sanitaria. In seguito all’accaduto, per offrire sostegno psicologico ai familiari e alle persone coinvolte nelle operazioni di emergenza, sarebbe stato attivato il Care Team, specializzato nell’assistenza in situazioni traumatiche.

Le autorità cantonali hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dei fatti. Data la delicatezza del caso e nel rispetto della famiglia colpita dal lutto, la Polizia cantonale ha comunicato che, al momento, non verranno diffuse ulteriori informazioni.