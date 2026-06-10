Attacco Usa al petroliero nel Golfo di Oman: tre marinai indiani dispersi

Tre marinai indiani sono dispersi dopo che le forze statunitensi hanno attaccato un petroliero nel Golfo di Oman. Scopri cosa è successo e le reazioni internazionali.

Un attacco delle forze statunitensi contro un petroliero nel Golfo di Oman ha lasciato tre marinai indiani dispersi e ha scatenato una crisi diplomatica. Il Palau-flagged Settebellocon 24 marinai indiani a bordo, è stato colpito mentre trasportava petrolio iraniano, secondo quanto riferito dal CENTCOM.

L’incidente, avvenuto martedì sera, ha visto l’intervento della marina omanita per il salvataggio di 21 marinai, mentre le sorti dei tre dispersi rimangono incerte.

L’India ha reagito con fermezza, convocando un alto diplomatico statunitense per protestare contro l’attacco.

L’attacco e le operazioni di salvataggio

Il petroliero Settebelloun chimico/petroliero, ha segnalato un incendio nella sala macchine a circa 20 miglia nautiche (37 km) a nord-est del porto di Sohar, in Oman. Secondo il UK Maritime Trade Operationsl’equipaggio ha riferito un incidente, ma i dettagli rimangono scarsi.

La marina omanita ha risposto alla chiamata di soccorso, mentre il gruppo di gestione del rischio marittimo britannico Vanguard ha confermato l’intervento. L’India ha condannato l’attacco, definendolo un “atto inaccettabile” che minaccia la sicurezza del trasporto marittimo internazionale.

La reazione dell’India e le implicazioni diplomatiche

L’India ha convocato Jason Meeksvice capo della missione statunitense a New Delhi, per esprimere una “forte protesta” contro l’attacco.

Il ministero degli Esteri indiano ha affermato che l’ambasciata in Oman sta monitorando la situazione e coordinando con le autorità locali per le operazioni di ricerca e salvataggio.

“Il bersagliamento del trasporto commerciale e delle infrastrutture civili nella regione deve finire“, ha dichiarato il ministero. L’incidente ha sollevato domande legali ed etiche sul blocco navale degli Stati Uniti contro l’Iran, che ha già colpito alleati come l’India.

Le conseguenze internazionali e le reazioni

Arsenio Dominguez, segretario generale dell’International Maritime Organizationha condannato l’attacco, definendolo “semplicemente inaccettabile“. Ha espresso solidarietà alle famiglie dei marinai dispersi e a tutti coloro che attendono notizie dell’equipaggio.

L’incidente si inserisce in un contesto di tensioni crescenti nel Golfo di Oman, dove gli Stati Uniti hanno avviato un blocco navale contro l’Iran a partire dal 13 aprile. Secondo il CENTCOM, le forze statunitensi hanno disabilitato otto navi non conformi e reindirizzato 134 navi che hanno rispettato le direttive, permettendo a 42 navi di passare per scopi umanitari.

L’attacco al Settebello è solo l’ultimo di una serie di incidenti che hanno coinvolto navi con marinai indiani. In aprile, l’India aveva già convocato l’ambasciatore iraniano in risposta ad attacchi precedenti. La situazione rimane critica, con implicazioni significative per la sicurezza marittima e le relazioni internazionali.