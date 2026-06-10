Isola dei Famosi 2026: cast completo, location Filippine e cambi di conduzione

Il reality si rinnova: una rosa di 16 concorrenti è stata indicata come ufficiale, con Selvaggia Lucarelli nuovo volto di conduzione, Alvin come inviato e le registrazioni spostate dalle Honduras alle Filippine. Ecco i nomi confermati, gli assenti annunciati e le modifiche più rilevanti del format per il 2026.

La prossima edizione de L’Isola dei Famosi per il 2026 presenta cambiamento di luogo, conduzione e composizione del cast: la produzione ha scelto di trasferire le riprese nelle Filippine abbandonando l’abituale scenario dell’Honduras e di puntare su una formula non più in diretta e senza studio. A capo del programma è stata designata Selvaggia Lucarelli mentre il ruolo di inviato tornerà a Alvin.

I preparativi sono in pieno svolgimento e le registrazioni sono previste a partire dalla prossima settimana con messa in onda annunciata per il prossimo autunno.

Il cast da 16 nomi e le conferme

La lista dei concorrenti indicati come ufficiali conta sedici persone e include volti provenienti da reality, moda, televisione e influencer. Tra i nomi confermati figurano Denny Mendez (Miss Italia 1996), Alex CaniggiaDaniele Iaià (vincitore di Too Hot to Handle), Zeudi Di Palma (Miss Italia 2026) e Francesco Chiofalo.

Sono stati indicati anche Pierpaolo Pretelli e Patrick Ray Pugliese come naufraghi attesi. L’elenco completo dei sedici concorrenti comprende inoltre personalità come Alberto FontanaClaudia PeroniMichelle VeronesiAnna Lou CastoldiEva GrimaldiOuadoudi OumaimaIl MusazziMartina Maggiore e Serena Enardu.

Dettagli su ingressi e defezioni

Tra i movimenti di casting segnalati, alcune indiscrezioni parlano di una rinuncia tardiva: Flavia Vento avrebbe dato forfait e quindi non farà parte del gruppo.

In parallelo è stato indicato che Flavio Ubirti sarebbe stato opzionato come “jolly” ossia pronto a entrare in scena in caso di ritiri nei primi giorni o se la produzione deciderà di aggiungere elementi al cast durante le registrazioni. Al contrario, non risultano sotto contratto per questa edizione alcuni nomi che erano circolati in passato, come Luca OnestiniRaffaella Fico e Gianmarco Steri e quindi non figurerebbero nella rosa definitiva.

Cambi di formula: modalità di messa in onda e posizione della troupe

Per il 2026 la trasmissione adotterà modifiche significative alla struttura tradizionale: le puntate serali non saranno trasmesse in diretta e la produzione ha deciso di eliminare la presenza di uno studio televisivo per le serate principali. Questo implica una registrazione delle puntate nelle Filippine, con la troupe e i concorrenti che trascorreranno le fasi iniziali in una struttura ricettiva nelle vicinanze dell’isola prescelta, prima di entrare nella dimensione da naufraghi.

Ruoli chiave e tempistiche

La scelta di Selvaggia Lucarelli come conduttrice rappresenta un cambiamento rispetto a passate edizioni, mentre la conferma di Alvin come inviato sostiene la continuità tecnica e logistica delle location estere. Le registrazioni, previste per iniziare dalla prossima settimana dovrebbero garantire il materiale necessario per la programmazione registrata attesa per il prossimo autunno.

Il progetto si presenta Resta da seguire l’iter delle conferme ufficiali contrattuali e l’evoluzione del cast durante i giorni di allestimento sul posto.