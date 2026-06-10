L’Isola dei Famosi sta per cominciare, difatti manca sempre meno all’inizio della registrazione delle puntate che il pubblico italiano vedrà in autunno, questa edizione oltre ad avere una location e conduttori inediti rappresenta un esperimento da parte di Endemol Italia che spera di aver successo pur perdendo la bellezza del live.

Selvaggia Lucarelli è già sull’isola

A proposito di conduttori è ufficiale da qualche giorno la presenza al timone dell’edizione 2026 di Selvaggia Lucarelli assieme ad Alvin.

Per la giornalsta si tratta del debutto alla conduzione e per Alvin è una promozione dopo aver fatto per anni l’inviato direttamente dall’Honduras, nonostante abbia condotto moltissimi programmi per le reti Mediaset.

Selvaggia Lucarelli ha infatti postato una stories su Instagram davanti alla spiaggia dove vi saranno i naufraghi, la caption – “Due giorni di viaggio ma in definitiva per andare in Abruzzo ci mettevo lo stesso” – ironica e attraente a dimostrazione di come anche lei non stia più nella pelle.

Famosa showgirl all’aeroporto di Napoli

Intanto continua il toto-concorrenti, molti nomi famosi sono considerati i papabili per la partecipazione a questa edizione.

Dal figlio di Caniggia sino a Francesco Chiofalo passando per Flavio Ubirti, sono diversi i nomi che hanno ampie possibilità di trovarsi sull’isola nel cuore delle Filippine.

Anche se il nome che tutti attendono è solo uno, ovvero Raffaella Fico, la showgirl napoletana infatti è stata dall’inizio tra le maggiori indiziate per una partecipazione e stando a quanto riporta CaffeinaMagazine.it, l’arrivo sull’Isola è quasi realtà.

Difatti è stata paparazzata all’interno dell’Aeroporto di Napoli pronta per imbarcarsi verso la destinazione tanto attesa come riporta l’esperta di gossip Deinaira Marzano.

Per Fico non è un debutto, lei in passato è già stata una naufraga, quando il programma era ancora su Rai 2 ed alla conduzione vi era Simona Ventura.