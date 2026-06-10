Nuovi sviluppi nella vicenda che vede coinvolta Belen Rodriguez. La showgirl argentina è finita al centro di un’indagine della Procura di Milano legata a due presunti incidenti stradali avvenuti nelle scorse settimane. Attraverso il suo legale, però, ha respinto con decisione le accuse circolate sui media, contestando anche la diffusione di informazioni ritenute riservate.

Belen Rodriguez, il legale smentisce le accuse sugli incidenti: “Nessuna omissione di soccorso”

La vicenda che coinvolge la showgirl argentina Belen Rodriguez ruota attorno a un’inchiesta aperta dalla Procura di Milano in seguito a due episodi stradali avvenuti nelle scorse settimane nel centro cittadino. Gli accertamenti, come riportato da Rai News, sarebbero partiti da una segnalazione della Polizia Locale relativa a due presunti incidenti nei quali Rodriguez sarebbe rimasta coinvolta.

Il primo fatto si sarebbe verificato nei pressi dell’Arco della Pace, con il danneggiamento dello specchietto di un’auto parcheggiata, mentre il secondo, avvenuto in via San Marco, avrebbe interessato uno scooter e alcune vetture in sosta, causando lievi ferite a tre persone. Testimonianze e fotografie raccolte sul posto sarebbero state acquisite dagli investigatori nell’ambito delle verifiche che hanno portato all’apertura del fascicolo per l’ipotesi di omissione di soccorso.

A intervenire pubblicamente è stato il legale della conduttrice, l’avvocato Giuseppe Russo, che in una nota all’Ansa pare abbia respinto con fermezza le ricostruzioni diffuse negli ultimi giorni. Il difensore avrebbe dichiarato: “In merito alle notizie che stanno circolando diffusamente relativamente ad alcuni lievi incidenti automobilistici che avrebbero coinvolto la signora Belén Rodriguez, si rende necessario smentire che sia stato commesso il reato di omissione di soccorso“.

Russo ha inoltre contestato la pubblicazione di informazioni considerate riservate, soffermandosi in particolare sulla diffusione del nominativo del magistrato titolare del fascicolo, circostanza che, a suo avviso, solleva interrogativi sulla provenienza delle informazioni riportate.

L’avvocato di Belen contro le ricostruzioni mediatiche: “Danneggiano l’immagine della signora Rodriguez”

Secondo la difesa, la vicenda sarebbe stata accompagnata dalla diffusione di elementi non corrispondenti alla realtà, con conseguenze negative sull’immagine pubblica della showgirl. “Alcune notizie di stampa non corrispondenti al vero stanno ingiustamente danneggiando l’immagine della signora Rodriguez“, afferma il legale, che denuncia anche quella che definisce una divulgazione illecita di dati riservati relativi alle condizioni di salute della propria assistita, parlando di una ricostruzione dei fatti “artificiosa“.

Al momento la Rodriguez ha scelto di non rilasciare dichiarazioni dirette, affidando la propria posizione esclusivamente alla nota del suo avvocato.