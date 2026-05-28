Belen Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso: cosa è succe...

Belen Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso: cosa è succe...

La showgirl argentina nei giorni scorsi avrebbe causato due incidenti stradali senza fermarsi: i dettagli.

Momento molto difficile per Belen Rodriguez due giorni fa il ricovero in ospedale, ora il rischio di denuncia per omissione di soccorso. Ecco che cosa è successo.

Belen Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso?

Sono giorni difficili per Belen Rodriguez, ricoverata due giorni fa al Policlinico di Milano, dopo che un vicino l’aveva sentita urlare nel suo appartamento e aveva chiamato i soccorsi.

La showgirl è stata dimessa e ora si trova in un luogo protetto. Ora però pare che Belen rischia una denuncia per omissione di soccorso, secondo quanto si legge sul web, la Rodriguez avrebbe causato due incidenti stradali senza fermarsi, con alcuni testimoni che avrebbero proprio riconosciuto la showgirl alla guida del messo.

La polizia sta indagando.

Belen Rodriguez: gli incidenti, indaga la polizia

La polizia sta indagando su due incidenti stradali che vedrebbero protagonista Belen Rodriguez, che con il suo Suv non si sarebbe fermata a prestare soccorso. Il primo in via Melzi d’Eril, nei pressi dell’Arco della Pace, dove avrebbe urtato uno specchietto di una macchina in sosta.

Il secondo in via San Marco, sempre a Milano, dove avrebbe centrato uno scooter e due mezzi in sosta, procurando lievi lesioni a tre occupanti. La polizia, secondo quanto si apprende, sta concludendo le indagini.