Mario Sechi è stato licenziato da Angelucci: non è più il direttore di Libero

Mario Sechi è stato licenziato da Angelucci: non è più il direttore di Libero

Ad annunciarlo lo stesso giornalista con un post su X: ecco che cosa ha scritto e tutti i dettagli.

Mario Sechi non è più il direttore di Libero, il giornalista è stato infatti licenziato dagli Angelucci. Al suo posto Alessandro Sallusti.

Mario Sechi è stato licenziato dagli Angelucci: non è più il direttore di Libero

Con un post su X Mario Sechi ha annunciato di essere stato licenziato da Libero, non è più dunque lui il direttore del quotidiano: “Angelucci mi ha licenziato.

Lo ha fatto nel momento in cui sono finito sotto scorta, minacciato di morte dai terroristi anarco-insurrezionalisti.“ Le minacce a Sechi, ricordiamo, erano arrivate dopo un editoriale sui due anarchici Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, entrambi morti in una casa abbandonata mentre preparavano una bomba nel Parco degli Acquedotti a Roma.

Alessandra Sallusti nuovo direttore di Libero

Come visto Mario Sechi ha annunciato di essere stato licenziato dal suo editore Angelucci e di non essere più dunque il direttore di Libero. Al suo posto Alessandro Sallusti, che fa in realtà il suo ritorno al quotidiano. La sua nomina è già stata annunciata alla redazione del quotidiano dopo il licenziamento di Sechi.

Ricordiamo che Sallusti, oltre a Libero, ha diretto anche Il Giornale, anch’esso degli Angelucci, che aveva poi lasciato per firmare un contratto con Nicola Porro per Politico Quotidiano.