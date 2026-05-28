Un grave incendio ha colpito nella notte un’area parcheggio nei pressi dell’aeroporto di Alghero-Fertilia, distruggendo decine di auto di una società di autonoleggio. L’episodio ha richiesto un vasto intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine e ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza del territorio, già segnato da altri recenti episodi simili.

Disastro all’aeroporto di Alghero: incendio devasta 80 auto in un parcheggio

Nella notte, un incendio ha colpito il parcheggio di una società di autonoleggio situata lungo la provinciale 44, nei pressi dell’aeroporto di Alghero-Fertilia. Come riportato da L’Unione Sarda, le fiamme si sono propagate rapidamente tra le vetture nuove, trasformando l’area in una scena di devastazione.

Le stime variano tra le fonti, ma si parla di decine di auto coinvolte: fino a circa 80 mezzi distrutti o danneggiati, con la maggior parte completamente incenerita.

L’intervento dei soccorsi è stato immediato e massiccio. Sul posto sono arrivate squadre dei vigili del fuoco da Alghero, Sassari e Porto Torres, oltre al funzionario di guardia.

Le operazioni si sono rivelate complesse per l’elevato numero di mezzi coinvolti. È stato necessario anche il supporto dei carabinieri e della Polaria, che ha permesso ai mezzi antincendio di accedere all’area aeroportuale per il rifornimento rapido di acqua.

Incendio devasta 80 auto in un parcheggio ad Alghero: indagini e ipotesi dolosa

Secondo le prime verifiche, stando alle indiscrezioni de L’Unione Sarda, non ci sarebbero dubbi sulla natura dolosa dell’episodio, che rappresenta il secondo incendio nello stesso sito nel giro di pochi mesi, dopo quello del 14 marzo. La Procura di Sassari segue il caso, mentre il procuratore Armando Mammone parteciperà al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza convocato per il 3 giugno.

Anche il sindaco Raimondo Cacciotto ha sottolineato la necessità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e ha osservato che “tutti gli episodi che si sono susseguiti nel recente passato sembrano essere episodi singoli, slegati uno dall’altro“.