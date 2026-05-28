Nel pomeriggio lungo la strada statale 131 “Carlo Felice”, nei pressi di Sassari, si è verificato un incidente che ha coinvolto più auto, causando la temporanea chiusura della carreggiata in direzione Porto Torres e diversi disagi alla circolazione. Le autorità sono intervenute per gestire l’emergenza e ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

Incidente tra auto sulla SS131 nei pressi di Sassari

Come riportato da L’Unione Sarda, lungo la strada statale 131 “Carlo Felice”, si è verificato un incidente al chilometro 205, in un tratto in direzione Porto Torres, nei pressi di Sassari. Lo scontro ha coinvolto quattro automobili, provocando la sospensione temporanea della circolazione per consentire la gestione dell’emergenza e le operazioni di sicurezza.

Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle condizioni delle persone coinvolte, mentre la situazione è rimasta sotto costante monitoraggio con aggiornamenti in corso.

Quattro auto coinvolte in un tremendo incidente: statale 131 bloccata e traffico deviato

In seguito all’impatto, la viabilità è stata immediatamente interrotta lungo la carreggiata interessata e il traffico è stato deviato sulla statale 127, in corrispondenza di Scala di Giocca, per ridurre i disagi e garantire la gestione del flusso veicolare.

Sul posto sono intervenuti il personale dell’Anas e le Forze dell’ordine, impegnati nei rilievi e nelle attività necessarie alla messa in sicurezza della sede stradale e alla successiva riapertura. Stando alle indiscrezioni di Sassari Notizie, alle 18:50 c’è stato un ritorno alla normalità della circolazione.