Il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, ha vissuto una serata davvero singolare. A Prato a cena con amici, è finito con l’inseguire dei ladri che avevano appena rubata l’auto di una di loro. Alla fine, Tagliaferri è riuscito a farli arrestare.

Campi Bisenzio, il sindaco Andrea Tagliaferri insegue e fa arrestare i ladri d’auto

Lunedì sera il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, era a cena a Prato con amici. Quando escono dal ristornate, un’amica del primo cittadino si accorge che la sua auto è stata rubata, per l’esattezza la sua Bmw X1. Grazie al dispositivo Gps di geolocalizzazione, si accorge che l’auto è ancora a Prato così Tagliaferri decide di salire sulla sua auto e, insieme all’amica, partono all’inseguimento dei ladri.

Nel frattempo hanno anche avvisato la Polizia Alla fine sono riusciti a raggiungere l’auto e hanno continuato a seguirli, sempre in contatto con la questura. I ladri sono entrati in autostrada in direzione Bologna, con la Polizia che hanno fatto chiudere il casello di Barberino di Mugello dove i malviventi sono stati fermati dalle pattuglie.

Restituita l’auto alla legittima proprietaria

I ladri, di origine nordafricana, sono stati dunque fermati e arrestati, con l’auto restituita all’amica del sindaco di Campo Bisenzio, Andrea Tagliaferri che ha voluto ringraziare la Polizia. Insomma una serata davvero singolare per il primo cittadino, però finita bene.