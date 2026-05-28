Un grave incidente si è verificato in una struttura ricettiva di Celle Ligure, dove una bimba di tre anni è rimasta ferita dopo essere stata risucchiata dal bocchettone della vasca idromassaggio durante una vacanza con la famiglia.

Bimba di 3 anni risucchiata dal bocchettone dell’idromassaggio

Come riportato dal Corriere, nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio 2026, intorno alle 16:30, una bambina di circa tre anni, turista straniera in vacanza con la famiglia in un residence di Celle Ligure (provincia di Savona), è rimasta coinvolta in un grave incidente all’interno dell’area con vasca idromassaggio della struttura.

La piccola sarebbe stata improvvisamente risucchiata e intrappolata dal bocchettone di aspirazione dell’impianto mentre si trovava nell’acqua con i familiari. L’episodio ha richiesto un intervento immediato dei soccorsi. Secondo le prime informazioni mediche, la bambina avrebbe riportato traumi agli arti, in particolare a braccia e gambe, a causa della forza del sistema di aspirazione.

Bimba di 3 anni risucchiata dal bocchettone dell’idromassaggio: è in prognosi riservata

L’allarme è stato lanciato tempestivamente e sul posto sono arrivati i sanitari della Croce Rosa di Celle, il personale del 118 con automedica e l’elisoccorso Grifo decollato da Albenga. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, la bambina è stata trasferita in elicottero all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, inizialmente in codice rosso e affidata all’équipe di emergenza-urgenza.

Le sue condizioni risultano gravi ma stabili, con prognosi riservata e ulteriori accertamenti in corso.

Parallelamente, i carabinieri di Celle Ligure hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità legate al funzionamento e alla sicurezza dell’impianto della vasca idromassaggio.