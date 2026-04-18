Notizia drammatica quella che arriva dal comune di Castelforte e, per la precisione, da un noto stabilimento termale della zona. Un bambino di 7 anni è morto annegato in piscina nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire la dinamica dei fatti e vi sarebbe già una prima sconcertante ipotesi.

Dramma alle terme: bimbo di 7 anni morto annegato in piscina

Un episodio drammatico e sconvolgente quello avvenuto alle terme. Come riportato da Il Messaggero è deceduto un bambino di 7 anni che si trovava in piscina. I soccorritori sono giunti in loco in codice rosso ed è intervenuta anche l’eliambulanza per un eventuale trasporto d’urgenza del piccolo ma nonostante i tentativi di rianimazione non è stato possibile fare altro che dichiararne il decesso.

I carabinieri hanno avviato le indagini ed è stato disposto il sequestro della salma del bambino, a disposizione dell’autorità giudiziaria, per una probabile autopsia.

Vi sono alcune ipotesi al vaglio: sembra che il bambino possa essere stato “risucchiato da un bocchettone”, che potrebbe aver impedito al piccolo di tornare in tempo in superficie ma occorrerà effettuare ulteriori rilievi ed analisi per averne la certezza. I prossimi accertamenti potranno consentire di capire cosa, nei dettagli, sia accaduto anche al fine di accertare eventuali responsabilità.