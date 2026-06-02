Una giornata trascorsa con gli amici si è trasformata in una terribile tragedia nel Torinese. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo essere stato trascinato dalla corrente del torrente Chisone.

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La terribile tragedia si è verificata nella serata del 1° giugno.

Pasquale Sarli, 17enne residente a Porte, era insieme ai suoi amici nei pressi del torrente Chisone, quando è entrato in acqua. Per cause legate alla forte corrente, il giovane avrebbe perso l’equilibrio finendo rapidamente trascinato via dal flusso dell’acqua.

Gli amici hanno cercato subito di aiutarlo, ma la forza della corrente non ha lasciato spazio a un intervento immediato.

In pochi istanti il giovane è scomparso dalla loro vista e loro hanno lanciato l’allarme ai soccorsi.

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Dopo la segnalazione sono scattate subito le operazioni di ricerca, che hanno coinvolto numerose squadre specializzate. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, operatori del soccorso fluviale, sommozzatori, unità cinofile e personale del soccorso alpino.

Le attività sono proseguite per diverse ore fino al ritrovamento del corpo del ragazzo in un tratto particolarmente complesso del torrente, a diverse centinaia di metri dal punto in cui era stato visto per l’ultima volta.

La notizia ha profondamente colpito la comunità di Porte, paese in cui il giovane viveva. Anche le autorità locali hanno espresso vicinanza alla famiglia, ricordando come quel tratto del Chisone sia noto per la sua pericolosità e richieda particolare prudenza, soprattutto nei periodi in cui la corrente è più intensa.