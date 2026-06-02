Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, è indagato per diffamazione ai danni di Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, dopo la denuncia.

Garlasco, De Rensis indagato per diffamazione: la denuncia di Stefania Cappa

Il legale di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, è indagato per diffamazione ai danni di Stefania Cappa, una delle gemelle cugine di Chiara Poggi.

Insieme a De Rensis, sono indagati anche Francesco Marchetto, ex carabiniere di Garlasco, e Alessandro Di Giuseppe, inviato del programma Le Iene. L’iscrizione nel registro degli indagati è legata a una denuncia presentata dall’avvocato Antonio Marino, legale della Cappa.

Il difensore aveva depositato la denuncia con l’ipotesi di reato di istigazione a delinquere finalizzata alla diffamazione e alla calunnia.

Il pm ha tramutato la querela in diffamazione. Marino ha parlato di “insinuazioni ai danni di Stefania cappa da parte di giornalisti, blogger e youtuber“.

La denuncia di Stefania Cappa: indagato De Rensis

Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi, non sono mai finite nel registro degli indagati per il delitto e risultano estranee all’omicidio.

I loro nomi sono stati fatti spesso, soprattutto dopo la riapertura del caso e l’indagine a carico di Andrea Sempio. Stefania Cappa ha presentato una denuncia nei confronti i De Rensis, Marchetto e Di Giuseppe sulla base si risultanze “di un’attività di investigazione” svolte da una società che era stata ingaggiata lo scorso autunno.

Tra i fatti citati nella denuncia, un episodio del maggio 2025, quando gli investigatori avevano eseguito scavi nel fosso di Tromello, vicino alla casa dei Cappa, per cercare l’arma del delitto, che non era stata trovata. Sono state allegate anche trascrizioni di una conversazione tra Di Giuseppe e una giornalista. De Rensis aveva commentato la notizia della denuncia dicendo che era “il giorno più bello dell’ultimo anno e mezzo”, perché finalmente si potevano chiarire alcune situazioni.