Terribile incidente stradale questa mattina, 2 giugno 2026, all’alba a Foggia, dove un’auto ha preso fuoco dopo essersi schiantata contro un muro.

Foggia, terribile incidente stradale: auto in fiamme dopo lo schianto contro un muro

Paura all’alba di oggi, martedì 2 giugno 2026, a Foggia, dove si è verificato un terribile incidente stradale.

Un’auto, con a bordo quattro giovani, si è schiantata contro un muro per poi prendere fuoco. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro al muro. Sul posto oltre ai soccorsi anche le autorità, al fine di effettuare tutti i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Dramma a Foggia: auto in fiamme dopo lo schianto contro un muro. Soccorso un 20enne

Come visto alle prime luci dell’alba c’è stato un terribile incidente stradale a Foggia, per l’esattezza in viale Fortore, dove un’auto, una Mazda, ha preso fuoco dopo essersi schiantata contro un muro. I quattro occupanti della vettura sono riusciti a mettersi in salvo prima che essa prendesse completamente fuoco.

Subito sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale. Uno di loro, di 20 anni, secondo quanto si legge sul web, sarebbe grave e in prognosi riservata.