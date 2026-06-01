Mosca protesta per le esumazioni di soldati sovietici in Lituania

Mosca ha convocato la carica d'affari della Lituania per contestare l'esumazione di resti di soldati sovietici e denunciare una presunta profanazione dei cimiteri militari, mentre le relazioni tra le parti restano estremamente tese.

La tensione diplomatica tra Russia e Lituania è tornata in primo piano dopo che il ministero degli Esteri russo ha convocato la carica d’affari lituana a Mosca per esprimere una formale protesta. L’oggetto del contendere sono le recenti operazioni di esumazione di salme attribuite a soldati dell’Armata Rossa sepolti nel territorio lituano, attività interpretata da Mosca come una profanazione dei cimiteri militari.

La protesta diplomatica di Mosca

Secondo il comunicato ufficiale del ministero russo, la convocazione aveva lo scopo di enunciare un «vigoroso protesto» contro iniziative considerate “barbariche” dalle autorità russe. Nella nota si fa riferimento alle sepolture di militari che, sempre dal punto di vista russo, persero la vita nel contesto della lotta contro il nazismo.

Il linguaggio usato mette in evidenza come la questione abbia assunto una valenza simbolica oltre che politica: non si tratta solo di attività amministrative sul territorio, ma di diritti della memoria e di rispetto verso i defunti.

Accuse di profanazione

Il ministero ha sottolineato che la distruzione o il danneggiamento delle tombe militari è considerato un reato nel diritto russo e ha qualificato l’azione lituana come parte di una «campagna» volta a delegittimare i resti dei combattenti.

L’uso di termini forti traduce una strategia di pressione che mette in rilievo la sensibilità storica attorno ai simboli del passato sovietico.

Il quadro in Lituania e le leggi che motivano le esumazioni

A Vilnius le autorità si muovono in un contesto legislativo e politico ben definito: le operazioni di riesame dei monumenti e dei luoghi di sepoltura legati al periodo sovietico si inseriscono infatti in un processo più ampio di de-sovietizzazione avviato a livello nazionale. Media lituani hanno collegato le esumazioni a una normativa entrata in vigore in anni recenti che mira a rivedere la presenza di simboli e ricordi associati all’epoca sovietica.

Precedenti e sviluppi

La carica d’affari lituana non è nuova a convocazioni analoghe: già in passato le autorità di Vilnius hanno autorizzato rimozioni o spostamenti di tombe e monumenti che alcuni settori della società ritenevano inappropriati nel panorama pubblico contemporaneo. Le operazioni più recenti hanno riguardato più siti, incluso un cimitero nella città settentrionale di Siauliai, e un altro nel territorio di Vievis, secondo quanto riportato dalle fonti lituane.

Implicazioni politiche e relazioni regionali

Il caso si inserisce in una relazione bilaterale già caratterizzata da reciproche diffidenze: gli Stati baltici, tra cui la Lituania, sono tra i sostenitori più convinti dell’Ucraina nel contesto della crisi regionale, e ciò alimenta un clima di frattura con Mosca. Le divergenze non riguardano solo la memoria storica, ma anche questioni contemporanee come la sicurezza, le minoranze di lingua russa e l’allineamento politico-militare con l’Occidente.

La memoria come terreno di scontro

Dietro le dichiarazioni ufficiali si intravede uno scontro di narrazioni: per la Russia molte delle sepolture sovietiche rappresentano il ricordo di una guerra contro il nazismo, mentre per una parte dell’opinione pubblica baltica quei segni sono associati anche all’occupazione e alla perdita di sovranità del secolo scorso. Il risultato è che le tombe diventano simboli politici, capaci di riaccendere polemiche e di alimentare risposte diplomatiche formali.

Prospettive e possibili sviluppi

È probabile che la questione resti sul tavolo delle relazioni bilaterali, con possibili ulteriori proteste o dichiarazioni pubbliche. Alcune vie pratiche per attenuare la tensione potrebbero includere il coinvolgimento di organizzazioni internazionali per la tutela dei cimiteri di guerra o l’avvio di dialoghi tecnici tra istituzioni competenti per definire procedure rispettose della memoria e delle normative locali. Tuttavia, la dimensione politica del problema rende tali soluzioni complesse e soggette a contestazioni.

Conclusione

Il richiamo della carica d’affari lituana a Mosca è l’ultimo episodio di una lunga serie di attriti che combinano aspetti storici, giuridici e strategici. Finché la memoria collettiva rimarrà un terreno conteso, anche le pratiche apparentemente tecniche come le esumazioni rischieranno di trasformarsi in flashpoint diplomatici. Il modo in cui le parti affronteranno il tema nei prossimi mesi determinerà se la controversia evolverà verso dialogo istituzionale o verso un’ulteriore irrigidimento dei rapporti.