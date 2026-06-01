Beatrice, 2 anni, è morta lo scorso 9 febbraio a Bordighera. Dopo la madre, nei giorni scorsi è stato arrestato anche il compagno della donna che ora è stato traferito dal carcere di Imperia a quello di Genova.

Bimba morta a Bordighera: il compagno della madre è stato trasferito in carcere a Genova

Manuel Iannuzzi, compagno di Emanuela Aiello, madre della piccola Beatrice, morta lo scorso febbraio a Bordighera, è stato arrestato qualche giorno fa.

Ora è stato traferito dal carcere di Valle Armea a Sanremo (Imperia) a quello di Genova Pontedecimo dove ora si trova in isolamento. Nel carcere di Valle Armea è detenuto il padre dell’uomo, arrestato per il possesso di due chili di tritolo con miccia, e per questo è stato necessario il trasferimento. Emanuela Aiello si trova invece nel carcere di Torino.

Bimba morta a Bordighera: il 3 giugno gli interrogatori di convalida del fermo

Mercoledì 3 giugno si svolgeranno gli interrogatori di convalida del fermo di Emanuela Aiello, madre di Beatrice, e di Manuel Iannuzzi, compagno della donna. I due sono indagati in concorso per maltrattamenti aggravati. La contestazione per Emanuela Aiello è stata infatti cambiata da omicidio preterintenzionale al reato di maltrattamenti aggravati che hanno causato la morte della bambina.