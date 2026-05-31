Dopo la madre è stato arrestato anche il compagno della donna per la morte della piccola Beatrice a Bordighera. Sconvolgenti sono state le testimonianze da parte delle sorelline della piccola.

Morte della piccola Beatrice a Bordighera: arrestato il compagno della madre

Beatrice, 2 anni, è morta lo scorso 9 febbraio a Bordighera. Dopo l’arresto della madre della bambina, Emanuela Aiello, ieri è stato arrestato anche il compagno della donna, Manuel Iannuzzi.

Fondamentali sono state le testimonianze delle due sorelle di Beatrice, specie della maggiore, la quale ha raccontato che Bea stava male già dal 7 febbraio e descrivendo la situazione di grave sofferenza andata avanti per giorni. Ma ecco il suo racconto shock.

Bordighera, morte della piccola Beatrice: la testimonianza shock delle sorelline

La sorella di Beatrice, di 9 anni, ha raccontato agli inquirenti cosa è successo negli ultimi giorni di vita della sorellina. Il 7 febbraio si trovavano a casa del compagno della madre a Perinaldo, con Beatrice che mostrava condizioni preoccupanti, tanto che la sorella ha raccontato di averla sentita urlare mentre era con l’uomo e che avrebbe “vomitato più volte.

” Le due sorelle maggiori avrebbero provato a chiedere aiuto senza però essere ascoltate dagli adulti presenti in casa. Nel racconto della sorella “più la tenevi su e più la testa cadeva in avanti. Aveva tutto il corpo viola e le labbra viola. Già lì stava molto male.” Una vicenda davvero terribile, con le indagini che proseguono per fare chiarezza su ogni cosa.