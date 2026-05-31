I giovani a bordo della vettura sono stati poi fermati e arrestati: tutti i dettagli di quanto accaduto.

Paura a Ostia dove due ragazze sono state investite da un’auto in fuga dalla polizia. Ecco nel dettaglio che cosa è successo e le condizioni delle due giovani.

Paura a Ostia, auto in fuga dalla polizia investe due ragazze

Secondo le prime ricostruzioni, una volante del commissariato avrebbe notato un’auto sospetta per poi intimare l’alt al conducente (gli Agenti erano nei servizi di controllo predisposti per il Giro d’Italia).

L’auto in questione, però, non si sarebbe fermata e da lì sarebbe scattato l’inseguimento con la vettura che avrebbe poi travolto due ragazze, forse minorenni, per poi provocare un altro incidente nel quale è rimasta coinvolta anche un’auto della polizia.

Ostia, auto in fuga dalla polizia travolge due ragazze: le loro condizioni

Attimi di paura a Ostia, a sud di Roma, quando un’auto in fuga dalla polizia ha travolto due ragazze, probabilmente minorenni, le quali sono state poi soccorse e trasportate in ospedale. La corsa dell’auto si è poi fermata in quanto ha provocato un altro incidente, nel quale è rimasta coinvolta anche una volante della polizia.

A bordo c’erano due giovani i quali sono stati arrestati. Nell’auto le forze dell’ordine hanno trovato degli arnesi da scasso. Sono in corso le indagini.