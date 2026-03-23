Due donne hanno perso la vita a Napoli dopo essere state investite da un’auto mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali nella zona di Porta Nolana. L’impatto, avvenuto in un tratto poco illuminato, si è rivelato fatale: una delle vittime è deceduta sul colpo, l’altra poco dopo il trasporto in ospedale. Il conducente del veicolo è stato fermato e sottoposto agli accertamenti di rito, mentre le autorità hanno avviato le indagini per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Due donne travolte e uccise da un’auto a Napoli

Una serata drammatica ha sconvolto Napoli, in particolare l’area di Porta Nolana, dove due donne hanno perso la vita dopo essere state investite mentre attraversavano sulle strisce pedonali lungo corso Garibaldi. L’incidente è avvenuto in un tratto caratterizzato da scarsa illuminazione, elemento che potrebbe aver inciso sulla visibilità. Secondo le prime ricostruzioni, una vettura di grossa cilindrata sopraggiunta ad alta velocità ha travolto le due pedoni senza lasciare loro scampo.

Come riportato da Il Mattino, le due donne di 52 e 57 anni e di origine ucraina, sono state colpite in pieno mentre attraversavano regolarmente la carreggiata. Una è deceduta sul posto, mentre l’altra è morta poco dopo il trasporto all’ospedale del Mare, nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario del 118. Dopo l’urto, l’auto ha proseguito la sua corsa finendo contro tre veicoli parcheggiati, causando ingenti danni.

Dramma a Napoli, investe e uccide due donne sulle strisce: fermato un 34enne

Sul luogo della tragedia sono intervenuti carabinieri, polizia municipale e sanitari, che hanno prestato i primi soccorsi e messo in sicurezza l’area. La zona è stata transennata per consentire rilievi accurati, necessari a chiarire la dinamica dell’incidente e determinare con precisione la velocità del veicolo al momento dell’impatto. Tutti i mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro, mentre proseguono le verifiche tecniche e le procedure formali legate all’identificazione delle vittime.

Alla guida dell’auto si trovava un uomo di 34 anni, residente a Napoli, immediatamente fermato dagli agenti della Polizia Locale. Come previsto nei casi di omicidio stradale, è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici. Secondo le prime informazioni de Il Mattino, il conducente sarebbe stato trovato sotto l’effetto di alcol, ma saranno gli esiti ufficiali degli esami a chiarire questo aspetto. Nel frattempo, gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire con esattezza ogni fase dell’accaduto.

Arrestato il 34enne dopo l’investimento mortale a Napoli

È stato arrestato il napoletano di 34 anni, alla guida di una Mercedes, coinvolto nell’incidente avvenuto nella notte in Corso Garibaldi, nei pressi di Porta Nolana, dove due donne sono state investite e uccise mentre attraversavano la strada. L’automobilista sarebbe risultato in stato di ebbrezza al momento dei fatti.