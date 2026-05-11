Incidente sulla tangenziale di Novara: Opel Corsa si ribalta e lascia due feriti gravi

Un grave incidente stradale ha coinvolto una famiglia sulla tangenziale di Novara nella serata di domenica 10 maggio 2026. Secondo le prime informazioni, l’autovettura al centro dell’evento è una Opel Corsa che, mentre procedeva in direzione Vercelli, si è ribaltata autonomamente. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso che hanno trasferito le persone coinvolte al pronto soccorso dell’ospedale di Novara.

Le successive verifiche tecniche sono affidate alla Polizia locale, chiamata a chiarire dinamica e cause.

La comitiva a bordo era composta da una donna di 48 anni e da tre bambine, rispettivamente di 12, 10 e 8 anni. Due delle persone, la madre e la figlia dodicenne, sono state giudicate in condizioni serie e ricoverate con prognosi riservata.

Le altre due bambine hanno riportato ferite lievi e, al momento delle comunicazioni ufficiali, non risultano in pericolo di vita. L’incidente ha avuto luogo verso le 18 e non sembrano esserci altri veicoli coinvolti nella dinamica dichiarata.

La dinamica ricostruita dai soccorritori

Le prime ricostruzioni parlano di un ribaltamento autonomo del veicolo, ovvero senza impatto con altri mezzi.

Questo tipo di evento può derivare da fattori diversi: dalla perdita di controllo per un’improvvisa manovra allo scivolamento su una superficie scivolosa o a un guasto meccanico. Gli agenti della Polizia locale hanno eseguito i rilievi sul luogo per stabilire se vi siano tracce che indichino una sbandata, la presenza di ostacoli sulla carreggiata o anomalie tecniche al veicolo. La corsia interessata è stata temporaneamente interrotta per consentire attività di soccorso e accertamento.

Ribaltamento autonomo: significato e ipotesi

Il termine ribaltamento autonomo si riferisce a un evento in cui l’auto si capovolge senza collisione con altri mezzi. Tra le ipotesi al vaglio ci sono problemi alla tenuta di strada, condizioni meteorologiche, e la velocità sostenuta in curva. I tecnici stanno valutando anche lo stato degli pneumatici e degli impianti del veicolo, così come eventuali segni di frenata. La raccolta di testimonianze e le immagini della tangenziale saranno utili per delineare una sequenza precisa degli eventi che hanno provocato il capovolgimento.

Intervento dei soccorsi e percorso in ospedale

Al luogo dell’incidente sono arrivate un’ambulanza e due auto medicalizzate che hanno prestato le prime cure e stabilizzato i feriti prima del trasporto. Le due persone più gravi, la donna di 48 anni e la figlia dodicenne, sono state trasferite al presidio ospedaliero di Novara e ricoverate con prognosi riservata, espressione che indica la necessità di osservazioni mediche approfondite per stabilire l’evoluzione clinica. Le altre due bambine, di 10 e 8 anni, hanno ricevuto assistenza sul posto e sono state giudicate fuori pericolo immediato.

Ruolo delle unità medicalizzate

Le unità medicalizzate presenti hanno permesso di eseguire interventi avanzati prima del trasferimento in ospedale: monitoraggio delle funzioni vitali, somministrazione di terapie urgenti e immobilizzazione quando necessario. Tale prassi è fondamentale in incidenti con potenziali traumi toracici o cranici, dove il tempo e la qualità dell’intervento possono influire sull’esito. La sinergia tra equipaggi e personale ospedaliero ha consentito di stabilizzare i pazienti durante il viaggio verso il pronto soccorso.

Prospettive e valutazioni successive

Le indagini continuano per chiarire le responsabilità e gli elementi tecnici che hanno portato al ribaltamento della Opel Corsa. La Polizia locale proseguirà con i rilievi meccanici e ambientali, e potrebbe consultare periti per l’analisi del veicolo. In prospettiva, gli esiti di queste verifiche potranno orientare eventuali interventi sulla sicurezza della tangenziale o indicare manutenzioni necessarie. Per la comunità locale, l’episodio solleva nuovamente la questione della prevenzione e della pronta risposta ai sinistri stradali.

In attesa di aggiornamenti ufficiali, le condizioni dei due pazienti in prognosi riservata saranno monitorate dai medici dell’ospedale di Novara e comunicate alle autorità competenti. Le famiglie coinvolte e i residenti della zona attendono chiarimenti su quanto avvenuto, mentre gli accertamenti della Polizia locale proseguono per ricostruire con precisione la sequenza dell’incidente.