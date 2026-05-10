Come ricostruire Niscemi dopo la frana: prevenzione, patrimonio e futuro sostenibile

Dalla scarpata che si è staccata il 16 gennaio 2026 nasce un dibattito su sicurezza, tutela del patrimonio e opportunità di rigenerazione urbana per Niscemi

La frana che ha colpito Niscemi il 16 gennaio 2026 ha aperto una ferita profonda nella città: un fronte di circa 4,5 chilometri con alveoli che raggiungono tra i 15 e i 55 metri, oltre 1.600 sfollati e danni estesi al tessuto urbano. Le indagini indicano come causa principale il dissesto idrogeologico aggravato dalle piogge intense portate dal ciclone Harry.

Lesioni sull’asfalto, erosione del terreno e l’interdizione di centinaia di edifici hanno trasformato il centro storico e le aree periferiche in una zona di emergenza in cui la priorità resta la sicurezza delle persone.

Accanto all’urgenza tecnica si è subito aperta una questione più ampia: come ricostruire senza perdere l’identità della comunità? Il convegno “La frana di Niscemi.

Dalla fase emergenziale alla ricostruzione“, ospitato nell’Auditorium del Museo Civico, ha messo a confronto amministratori, geologi, urbanisti, soprintendenza e professionisti per trasformare la gestione del danno in un progetto di rigenerazione. Tra le proposte emergono mappature puntuali, tavoli tecnici regionali e una strategia che unisca tutela del patrimonio e riduzione del rischio.

Cause, rilievi e scenari tecnici

Il quadro geologico e geotecnico resta al centro delle decisioni: gli studi in corso hanno l’obiettivo di stabilire l’entità delle demolizioni necessarie e di definire se la scarpata potrà arretrare ulteriormente. La consulenza di geologi e ingegneri mira a descrivere con precisione la dinamica della frana e a individuare le aree recuperabili. La definizione di linee di rischio e la classificazione delle porzioni di territorio diventano strumenti indispensabili per programmare interventi di consolidamento, drenaggio e sistemazione idraulica che limitino nuove erosioni.

Monitoraggi e decisioni operative

I monitoraggi continui e le analisi geotecniche sono la base per ogni scelta operativa: grazie a rilievi specialistici si stabiliscono i criteri per accedere agli edifici e per avviare demolizioni selettive. Occorre inoltre integrare le informazioni tecniche con la pianificazione urbanistica: solo così si potrà distinguere tra aree da mettere in sicurezza, zone da destinare a verde di presidio idrogeologico e lotti su cui è impossibile un ritorno alla funzione residenziale. Il dialogo tra geologi, amministrazioni e cittadini è fondamentale per rendere trasparente ogni passaggio.

Patrimonio culturale e identità a rischio

All’interno delle aree interdette ricadono edifici di grande valore storico e simbolico per Niscemi: il settecentesco Palazzo Iacono, Palazzo Branciforte, Palazzo Masaracchio, la terrazza ottocentesca nota come il Tondo e la biblioteca storica Angelo Marsiano. Proteggere questi beni non è solo una questione tecnica, ma una necessità per preservare la memoria collettiva. La soprintendenza ha richiamato l’urgenza di interventi che consentano il recupero del materiale documentario e la messa in sicurezza di strutture non appena le condizioni lo permettono.

Interventi di tutela e priorità

Le strategie proposte includono un censimento dei beni tutelati sovrapposto alla mappa delle aree fragili: un matching che aiuti a definire priorità d’intervento. Le azioni possibili spaziano dalla rimozione di materiali a rischio alla stabilizzazione temporanea dei manufatti, fino a progetti di recupero mirati quando l’accesso diventa sicuro. È essenziale, inoltre, che ogni intervento rispetti la valenza identitaria degli edifici, evitando soluzioni che compromettano la lettura storica del centro urbano.

Tra ricostruzione e progetto urbano sostenibile

Al di là dell’emergenza immediata, numerosi relatori hanno indicato una strada normativa e progettuale: Niscemi può trasformare la crisi in un’opportunità per una rigenerazione urbana coerente con principi di sostenibilità. L’idea è quella di privilegiare il recupero del patrimonio edilizio esistente, rigenerare le periferie recenti e creare una rete diffusa di spazi verdi che riducano il consumo di suolo a favore di una città più resiliente. L’obiettivo non è costruire nuove espansioni, ma ricompattare e rinvigorire il tessuto urbano già presente.

Il sindaco Massimiliano Conti ha sottolineato due direttrici operative: garantire ristori e misure di sostegno per le famiglie che non possono rientrare e definire un piano di ricostruzione che chiarisca quali edifici potranno essere recuperati e quali dovranno essere demoliti. La proposta di avviare un tavolo tecnico regionale, lanciata da Fabio Corvo, mira a mettere insieme mappature, competenze e risorse. Questa fase di progettazione dovrà coniugare sicurezza, tutela dei beni culturali e ripristino di una vita sociale stabile per la comunità niscemese.