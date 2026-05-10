Intorno alle 23.00 di ieri, sabato 9 maggio 2026, è divampato un incendio a Grugliasco, nel Torinese, di fronte all’Istituto Superiore Vittorini. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme.

Maxi incendio a Grugliasco, di fronte all’istituto superiore Vittorini

Notte di paura a Grugliasco, in provincia di Torino, a causa di un incendio scoppiato in un edificio della Città Metropolitana situato di fronte all’Istituto superiore Vittorini.

Il rogo ha sprigionato una nube di fumo visibile da chilometri. Sul posto sono giunte diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme solamente intorno alle ore 02.30. L’assessore alla Sicurezza di Grugliasco, Raffaele Bianco, aveva anche lanciato un messaggio, invitando tutte le persone in zona a tenere chiuse porte e finestre a scopo precauzionale contro i fumi sprigionati dal rogo.

Maxi incendio a Grugliasco: indagini in corso

Fortunatamente non risultano persone coinvolte nel rogo che si è sviluppato ieri sera in un edificio a Grugliasco, incendio domato a tarda notte dai vigili del fuoco. Si indaga ora per capire le cause del rogo ma, al momento, è ancora presto per fare ipotesi. Le fiamme, come detto in precedenza, erano talmente alte da essere visibili da chilometri.