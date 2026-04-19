Le fiamme sono divampate in un edificio industriale: la colonna di fumo è visibile da chilometri. I primi aggiornamenti

Un incendio spaventoso ed enorme quello divampato nella mattinata del 19 aprile a Beinasco, tale da spingere le autorità ad avviare l’urgente evacuazione di alcune abitazioni vicine al luogo del rogo. L’emergenza è scattata in via Monginevro dove sono giunte numerose squadre dei vigili del fuoco che hanno avviato immediatamente le operazioni per circoscrivere le fiamme.

La colonna di fumo è visibile da chilometri: tutti gli aggiornamenti.

Enorme incendio a Torino, rogo in un edificio industriale di Beinasco.

Sono decine i vigili del fuoco giunti in emergenza a Beinasco (Torino) a seguito di un imponente incendio divampato nella mattinata di domenica. Sette le squadre presenti, al lavoro per contenere le fiamme e verificare la presenza, o meno, di persone all’interno della struttura coinvolta. Si tratta di un edificio industriale ubicato in via Monginevro e non distante da esso sono presenti alcune abitazoni: questo ha spinto le autorità ad avviare la procedura di evacuazione delle case a scopo precauzionale per scongiurare ongi possibile rischio.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco Daniel Cannati con una comunicazione pubblicata sul profilo Facebook del comune per spiegare ai cittadini la situazione: “Alcuni minuti fa si è sviluppato un importante incendio in un’azienda di via Monginevro, a Beinasco. È stato attivato il protocollo comunale di Protezione Civile e sono già sul posto i Vigili del Fioco e le forze dell’ordine.

Vi aggiornerò sull’evolversi della situazione ma intanto, per precauzione, consigliamo a tutti i cittadini di tenere le finestre chiuse”.