Ebola in Repubblica Democratica del Congo: limiti, rischi e risposte sul campo

Un focolaio di Ebola causato dal ceppo Bundibugyo sta colpendo diverse province della Repubblica Democratica del Congo e ha già oltre 282 casi confermati; la carenza di Cubes e di dispositivi di protezione mette in difficoltà i team sanitari incaricati della risposta

Nel cuore dell’Africa centrale, un focolaio di Ebola sta ponendo sfide complesse alle autorità sanitarie. La crisi è alimentata dal fatto che il ceppo coinvolto non dispone di un vaccino approvato né di terapie specifiche riconosciute, costringendo i medici a basarsi principalmente su cure di supporto e protocolli di isolamento rigorosi.

Le dinamiche dell’epidemia mostrano una diffusione che ha superato i confini provinciali: il virus, originatosi nella provincia di Ituri, si è esteso verso le province del North Kivu e del South Kivu e ha attraversato la frontiera fino in Uganda.

Le autorità riportano più di 282 casi confermati e 42 decessi, mentre si contano oltre 1.000 casi sospetti, di cui più di 220 morti tra i sospetti.

Come vengono trattati i pazienti

In assenza di farmaci mirati contro il ceppo Bundibugyo, la gestione clinica si concentra sulle misure che riducono la mortalità e prevengono le complicanze.

Il trattamento comprende la somministrazione di fluidi per via endovenosa, supporto respiratorio quando necessario e terapia per gli squilibri elettrolitici dovuti a vomito e diarrea. Queste pratiche costituiscono la base della risposta sanitaria e sono spesso descritte come cure di supporto fondamentali per la sopravvivenza.

Isolamento e conferma diagnostica

Tutte le persone con sintomi sospetti vengono isolate e sottoposte a test di laboratorio.

I protocolli prevedono il prelievo di un campione iniziale e un secondo controllo dopo 48 hours se il primo risultato è negativo; solo dopo due tamponi negativi un caso viene escluso. Per i positivi, la dimissione richiede due risultati di laboratorio negativi consecutivi prima che il paziente sia considerato non contagioso.

Protezione del personale e tecnologie in uso

Gli operatori sanitari sono in prima linea e affrontano due problemi principali: la scarsità di dispositivi di protezione individuale e condizioni operative estenuanti. L’International Council of Nurses ha segnalato carenze di PPE e che gli infermieri sono “scared for their safety because they do not have the equipment to protect themselves”. L’assenza di adeguati dispositivi aumenta il rischio di contagio tra il personale, con già sedici operatori confermati positivi in questo focolaio.

I Cube: isolamento senza contatto diretto

Per limitare l’esposizione diretta al virus, l’Alliance for International Medical Action (Alima) ha impiegato le Cube, unità di trattamento trasparenti che permettono di accudire i malati dall’esterno utilizzando guanti tunnel integrati nella struttura. Secondo quanto riportato, due Cubes sono arrivate a Bunia, la capitale provinciale di Ituri, e altri due sono in arrivo. Le Cube consentono di fornire lo standard di cura necessario, migliorare l’esperienza del paziente e proteggere gli operatori, evitando il contatto diretto con fluidi infetti.

Ostacoli sociali e contestuali alla risposta

La risposta sanitaria è complicata da fattori non sanitari: la regiona è colpita da conflitti armati e tensioni sociali che limitano l’accesso delle équipe mediche. Il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha descritto la provincia come teatro di una “catastrofica collisione of disease and conflict”, sottolineando che i combattimenti impediscono la costruzione di fiducia con le comunità e ostacolano il tracciamento dei contatti.

Resistenze comunitarie e gestione dei funerali

Parte della popolazione ha reagito con ostilità alle misure di salute pubblica, in particolare alle restrizioni sulle sepolture: i corpi sospetti non possono essere maneggiati dai parenti per il rischio di trasmissione, e questo ha provocato attacchi contro strutture sanitarie in alcune aree. Le tensioni culturali rendono più difficile convincere le famiglie a portare i loro cari nei centri di cura.

Prospettive e raccomandazioni

Per contenere l’epidemia serve un’accelerazione delle forniture: più Cubes, kit diagnostici e PPE sono fondamentali. Clinici come il dottor Armand Sprecher sottolineano che i sintomi iniziali dell’Ebola sono aspecifici — mal di testa, febbre, sensazione di debolezza — e si sovrappongono a patologie diffuse nella regione come la malaria e la febbre tifoide, rendendo cruciale il potenziamento della diagnostica e la sorveglianza epidemiologica.

Infine, la protezione del personale e il supporto psicologico sono elementi chiave: lavorare in condizioni di rischio permanente pesa sulla salute mentale degli operatori, che affrontano sia la fatica fisica dovuta ai dispositivi sia la paura legata alla possibile infezione. Rinforzare le misure di sicurezza e instaurare canali di dialogo con le comunità rimangono priorità imprescindibili per frenare la diffusione del virus.