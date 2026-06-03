Sport: Cito (Fita), ‘Kim e Liù torneo che rende unico il Grand Prix’

“Il Torneo Kim e Liù nasce quasi vent'anni fa ed è stato creato a dimensione di bambino, perché all’interno di esso i bambini possono agire come meglio credono: giocare, vivere con le proprie famiglie, praticare sport e in particolare il taekwondo. Aver inserito un torneo come questo all’in...

“Il Torneo Kim e Liù nasce quasi vent’anni fa ed è stato creato a dimensione di bambino, perché all’interno di esso i bambini possono agire come meglio credono: giocare, vivere con le proprie famiglie, praticare sport e in particolare il taekwondo. Aver inserito un torneo come questo all’interno del Grand Prix ha creato un evento unico al mondo.

Negli stessi giorni, infatti, i bambini potranno vedere i propri idoli e l’aspetto più bello è che i campioni, nelle pause tra un incontro e l’altro da un giorno all’altro, vanno a vedere il torneo Kim e Liù perché si riconoscono in quelli che erano da bambini. Questa è l’immagine del torneo”. Sono le parole di Angelo Cito, Presidente Fita – Federazione Italiana Taekwondo, in occasione della conferenza stampa di presentazione del Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix, evento di Grado G-6 promosso da World Taekwondo (Wt) e organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo (Fita), in svolgimento dal 4 al 7 giugno 2026 al Foro Italico di Roma.

https://www.youtube.com/watch?v=HFx9rlbAi4I