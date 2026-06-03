Agroalimentare: De Meo (FI), “Politica di promozione prodotti importante per Italia”

“Promozione risulta essere uno strumento importante per la competitività dei prodotti ad Indicazione Geografica, non solo nel mercato unico ma anche nei paesi terzi. Ora inizieranno i negoziati tecnici, ma abbiamo un’ampia convergenza affinché questo emendamento venga semplificato sempre più e riconosca le Indicazioni Geografiche, cosa che per l’Italia significa 200 milioni di euro per la promozione delle migliori eccellenze, guardando soprattutto alle PMI che vanno rafforzate su mercato internazionale”.
Così l’eurodeputato di Forza Italia Salvatore De Meo spiega la discussione in commissione Agricoltura del Parlamento europeo di Bruxelles sull’attuazione della Politica di promozione dei prodotti agroalimentari dell’UE di cui è relatore.
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