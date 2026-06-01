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Ponte del 2 giugno, ecco che tempo farà

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Italia spaccata sul fronte meteo per il Ponte del 2 giugno con temporali al Nord, coinvolte anche Toscana e zone interne del Centro, e tempo soleggiato al Sud....

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Italia spaccata sul fronte meteo per il Ponte del 2 giugno con temporali al Nord, coinvolte anche Toscana e zone interne del Centro, e tempo soleggiato al Sud.

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