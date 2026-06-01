Home > Video > Ponte del 2 giugno, ecco che tempo farà Ponte del 2 giugno, ecco che tempo farà Italia spaccata sul fronte meteo per il Ponte del 2 giugno con temporali al Nord, coinvolte anche Toscana e zone interne del Centro, e tempo soleggiato al Sud.... di Adnkronos Pubblicato il 1 Giugno 2026 alle 16:50 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Italia spaccata sul fronte meteo per il Ponte del 2 giugno con temporali al Nord, coinvolte anche Toscana e zone interne del Centro, e tempo soleggiato al Sud. https://www.youtube.com/watch?v=DtwYJF95GR8