RiminiWellness – Wellness Foundation: salute, ambiente e qualità della vita

Promuovere la cultura del wellness significa intervenire non solo sul benessere individuale, ma anche sulla qualità degli spazi in cui vivono le persone. Lo ha ricordato Federica Alberti, direttrice della Wellness Foundation, illustrando i progetti sviluppati in Romagna e, più recentemente, a Mila...

Promuovere la cultura del wellness significa intervenire non solo sul benessere individuale, ma anche sulla qualità degli spazi in cui vivono le persone. Lo ha ricordato Federica Alberti, direttrice della Wellness Foundation, illustrando i progetti sviluppati in Romagna e, più recentemente, a Milano. L’obiettivo è favorire uno stile di vita più sano attraverso interventi sul verde urbano, la mobilità sostenibile e la creazione di spazi aperti dedicati all’attività fisica e alla socialità.

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