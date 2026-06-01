Una bambina di sei anni è morta a causa di una lunga malattia, dopo una difficile battaglia. Il cordoglio di Lecce e Porto Cesareo.

Lecce e Porto Cesareo si uniscono al dolore della famiglia di una bambina di soli 6 anni, morta dopo una lunga malattia.

Bimba di 6 anni morta dopo una lunga malattia: il cordoglio di Lecce e Porto Cesareo

Le comunità di Lecce e Porto Cesareo si sono unite nel dolore, intorno alla famiglia di una bambina di soli sei anni, morta dopo una lunga malattia.

Ha affrontato la difficile battaglia con un coraggio straordinario e ha lottato fino all’ultimo.

La notizia della sua scomparsa ha colpito moltissimo il capoluogo salentino, dove vive la famiglia della bambina, e la località turistica, paese d’origine dei suoi genitori. Tutte e due le comunità hanno espresso il loro cordoglio.

Bimba di 6 anni muore dopo una lunga malattia: il dolore per la sua scomparsa

Questa terribile tragedia ha lasciato moltissime persone nel dolore. Parenti, amici e cittadini si sono uniti per esprimere cordoglio e solidarietà ai genitori della piccola. Tutti coloro che hanno condiviso il difficile percorso della bambina hanno voluto ricordare la sua incredibile forza e la sua grande capacità di affrontare la sofferenza.

La piccola viveva a Lecce insieme ai suoi genitori, entrambi originari di Porto Cesareo.

Per questo entrambe le comunità hanno voluto stringersi intorno ai famigliari, partecipando al lutto con grande rispetto e grande solidarietà e affetto.