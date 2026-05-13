Palermo è in lutto per la morte di Alessia, una bambina di 8 anni diventata negli ultimi anni un simbolo di affetto e appartenenza per tutto il mondo rosanero. La sua lunga battaglia contro una grave malattia e il suo legame speciale con il Palermo FC hanno profondamente commosso la città e i tifosi, che oggi la ricordano con grande dolore e vicinanza alla famiglia.

La storia di Alessia: una piccola tifosa diventata simbolo rosanero

Palermo e tutta la Sicilia si stringono nel dolore per la scomparsa di Alessia, 8 anni, giovane tifosa del Palermo FC che negli ultimi anni era diventata un vero emblema della passione rosanero. Come riportato da Palermo Today, la bambina è morta nella serata di martedì 12 maggio dopo una lunga e difficile battaglia contro un rabdomiosarcoma, diagnosticato nel 2021, un tumore particolarmente aggressivo che ha segnato gran parte della sua infanzia.

Per circa quattro anni Alessia ha affrontato un percorso medico estremamente duro, fatto di interventi chirurgici, chemioterapia, radioterapia e un autotrapianto di midollo. Nonostante tutto, ha continuato a vivere con un legame fortissimo verso la sua squadra del cuore, il Palermo, che seguiva con entusiasmo anche nei momenti più complessi. Attorno a lei si è stretta l’intera tifoseria, dalla Curva Nord ai gruppi organizzati, che le hanno dedicato cori e striscioni anche in trasferta, da Catania a Roma.

Particolarmente intenso il rapporto con il vice capitano Jacopo Segre, che più volte l’ha accompagnata simbolicamente in campo prima delle partite, mantenendo un contatto costante con la famiglia e dimostrando vicinanza nei momenti più difficili.

Palermo piange la piccola tifosa rosanero: morta a 8 anni dopo una lunga malattia

La notizia della sua scomparsa ha generato una forte ondata di commozione. Sui social e tra i tifosi è comparso il messaggio “Addio guerriera”, diventato rapidamente il simbolo del dolore collettivo. Anche la società Palermo FC ha espresso il proprio cordoglio con una nota ufficiale, ricordando il legame speciale tra la bambina e i colori rosanero: “Alessia ha costruito con il Palermo un legame capace di andare oltre il calcio”.

Il ricordo più intimo arriva invece dalle parole della madre, che ha condiviso un messaggio carico di dolore sui social: “Amore mio Alessia, non riesco ancora a credere che te ne sei andata adesso, davanti ai miei occhi”. Un addio che racconta tutta la sofferenza per una perdita improvvisa e inaccettabile.

In segno di omaggio, la camera ardente sarà allestita allo stadio Stadio Renzo Barbera, luogo che per Alessia rappresentava una seconda casa e il cuore della sua passione calcistica. Un ultimo saluto nel tempio dei suoi colori, circondata dall’affetto di una città che non ha mai smesso di sostenerla.