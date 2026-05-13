Sparite quattro escursioniste nel Reatino: ricerche in corso tra sentieri boschivi

Quattro escursioniste non hanno fatto ritorno a una struttura ricettiva: le operazioni di ricerca sono coordinate da un campo base a Poggio Bustone

Un gruppo di quattro ragazze è segnalato come irreperibile in un’area del Reatino, compresa tra i comuni di Rieti, Leonessa e Poggio Bustone. L’allarme è partito quando la struttura ricettiva che le attendeva non ha ricevuto la loro presenza né comunicazioni successive: da quel momento si sono susseguite le segnalazioni e l’attivazione dei soccorsi. L’episodio ha mobilitato più corpi e volontari, con un coordinamento che punta a ricoprire i tratti più vasti e difficili del territorio.

La zona interessata è prevalentemente boschiva e attraversata da numerosi sentieri che si snodano per chilometri; molte aree presentano tratti ripidi e scoscesi che complicano le ricerche. Le autorità hanno istituito un campo base operativo a Poggio Bustone, punto di raccolta per le squadre e per la logistica. In attesa di elementi più precisi sulle circostanze della scomparsa, le attività sul terreno continuano con turni coordinati e controlli sistematici dei percorsi escursionistici.

Le squadre impegnate nelle ricerche

Alle operazioni partecipano forze e realtà locali: i vigili del fuoco, la protezione civile, i carabinieri, la Guardia di Finanza e il Soccorso alpino. Questo schieramento riflette la necessità di combinare risorse tecniche, capacità di soccorso in ambiente montano e supporto logistico. Il coordinamento avviene dal campo base operativo, che funge da centro per la pianificazione dei pattugliamenti, la redistribuzione dei mezzi e la raccolta delle informazioni sul campo, così da ottimizzare i percorsi di ricerca e ridurre i tempi di intervento.

Aree di intervento e metodologia

Le ricerche si concentrano in particolare sui tratti più impervi tra Leonessa e Poggio Bustone, dove la copertura boschiva è fitta e i sentieri si diramano in più direzioni. Gli operatori adottano tecniche di perlustrazione a griglia e ricognizioni mirate lungo i punti di interesse, con attenzione a canyon, dirupi e zone con possibile assenza di copertura telefonica. L’impiego combinato di squadre a piedi, veicoli specializzati e personale del Soccorso alpino è pensato per affrontare sia le porzioni facili sia i tratti più ripidi, dove la presenza di roccia e vegetazione fitta può nascondere tracce.

La dinamica dell’allarme e le informazioni note

L’allarme è stato lanciato dalla struttura ricettiva che avrebbe dovuto accogliere le giovani: non avendo ricevuto alcuna comunicazione e constatando la mancata presentazione, il personale ha segnalato la situazione alle autorità competenti. Al momento non sono confermate notizie su eventuali messaggi o chiamate in uscita dalle ragazze; per questa ragione le ipotesi restano aperte. È importante sottolineare che la mancanza di contatti non implica automaticamente scenari definitivi: può trattarsi di un problema di copertura, di perdita dell’orientamento o di necessità di assistenza per infortunio.

Ipotesi operative e priorità

Tra le priorità operative c’è la localizzazione rapida delle persone coinvolte e la verifica dello stato di salute. Le squadre stanno lavorando secondo procedure di ricerca e soccorso standardizzate per evitare sovrapposizioni e garantire la massima copertura del territorio. Contemporaneamente vengono raccolte segnalazioni e informazioni da eventuali testimoni, escursionisti incontrati e abitanti della zona per costruire una mappa dei movimenti potenziali. Ogni indizio viene valutato per orientare i pattugliamenti successivi.

Cosa può fare chi ha informazioni

Le autorità invitano chiunque abbia visto il gruppo o disponga di informazioni utili a contattare immediatamente le forze dell’ordine locali. Anche piccoli dettagli, come l’orario di passaggio su un sentiero o la descrizione degli zaini e dell’abbigliamento, possono risultare determinanti. È fondamentale che i residenti e i frequentatori delle aree appenniniche mantengano la massima collaborazione con i soccorritori, limitando gli spostamenti non coordinati che potrebbero interferire con le ricerche.

Prospettive e passi successivi

Le operazioni proseguiranno fino a quando non saranno raccolte sufficienti informazioni o non verranno individuate tracce certe. Il campo base operativo a Poggio Bustone resterà il fulcro delle attività, dove si concentrano i briefing, la gestione dei turni e il coordinamento dei mezzi. Nel frattempo le istituzioni locali mantengono la massima attenzione e aggiornano periodicamente la comunità sullo stato delle ricerche: ogni sviluppo verrà comunicato attraverso i canali ufficiali.

La speranza condivisa è di ritrovare le giovani al più presto in sicurezza. Fino ad allora, la concentrazione è sulle ricerche sul terreno e sulla mobilitazione coordinata di tutte le risorse disponibili per coprire al meglio una vasta area dai tratti spesso impervi e difficili da percorrere.