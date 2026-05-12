Scontro a distanza: Stefano De Martino avrebbe chiesto a Belen Rodriguez di non parlare di Sanremo

La vicenda tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez torna al centro del gossip dopo le dichiarazioni di lei a Stanno Tutti Invitati e le presunte richieste del conduttore in vista di Sanremo 2027

Negli ultimi giorni sono emerse nuove indiscrezioni sul rapporto tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, riportate da testate come Oggi e rilanciate dal giornalista Gabriele Parpiglia. Al centro della questione c’è il Festival di Sanremo 2027: secondo le fonti, il conduttore avrebbe chiesto alla sua ex di evitare riferimenti pubblici al festival per proteggere la sua immagine mediatica in vista dell’Ariston.

Queste voci hanno riacceso un dibattito che mescola gossip, strategie di comunicazione e le dinamiche di una coppia che è stata spesso sotto i riflettori.

Le indiscrezioni raccontano anche di un silenzio social scelto da Stefano De Martino nel giorno della Festa della Mamma, mentre Belen Rodriguez è stata ospite a Stanno Tutti Invitati, il programma di Pio e Amedeo.

Le risposte della showgirl, piuttosto caute e diplomatiche, non sembrano però aver placato le preoccupazioni del conduttore, che secondo alcune fonti vorrebbe tenere separata la sua carriera dai trascorsi sentimentali.

Il nodo Sanremo e la richiesta di discrezione

Secondo il settimanale Oggi e la newsletter di Gabriele Parpiglia, la richiesta mossa da De Martino sarebbe stata esplicita: evitare di citare il “suo” Sanremo durante interviste e apparizioni pubbliche.

L’obiettivo dichiarato sarebbe quello di tutelare la sua immagine pubblica in vista dell’impegno più importante della sua carriera televisiva fino a oggi. In una prospettiva giornalistica, questa dinamica mette in evidenza come il controllo della narrazione sia fondamentale quando si presidia un ruolo istituzionale come quello del conduttore e direttore artistico dell’Ariston.

Cosa è successo a Stanno Tutti Invitati

Nel corso della sua ospitata, Belen Rodriguez è stata incalzata da Pio e Amedeo su temi scottanti: dai presunti ritocchi estetici di De Martino al chiacchierato flirt con Alessia Marcuzzi. La showgirl ha scelto risposte evasive e concilianti, affermando che “lui è bravo, lo vedo sempre e sta bene” e scherzando sul fatto che non sapeva se sarebbe stata invitata a Sanremo: “Non lo so se mi invita. Vedremo”. Nonostante il tono pacato, la mera menzione del festival basterebbe, secondo alcune fonti, a creare tensione.

Un passato che pesa: accuse, reazioni e piccole pacificazioni

La storia tra i due ha una lunga serie di capitoli che spiegano perché ogni parola venga letta con attenzione. Nel dicembre del 2026 Belen raccontò a “Domenica In” di essere stata tradita con almeno “dodici signorine”, parole che generarono enorme scalpore. La reazione di Stefano arrivò qualche mese dopo in un’intervista a Il Messaggero, dove provò a smorzare: “Siamo in zoom out. Il dramma di oggi è la farsa di domani”. Nell’agosto del 2026 il conduttore parlò di rapporti cordiali e civili, mentre nel 2026 riviste e addetti ai lavori sostennero che screzi e rancori fossero stati superati.

La strategia dell’opossum

In un intervento nel podcast Passa Dal BSMT, De Martino ha descritto la sua tecnica per affrontare le bordate mediatiche: farsi l’opossum, cioè fingersi morto quando arriva l’attacco, aspettare che passi e poi rialzarsi. Questa metafora ha un valore simbolico: mostra una scelta strategica di difesa personale e professionale, utile per capire perché la gestione della comunicazione con Belen sia diventata così centrale in vista del Festival di Sanremo 2027.

Implicazioni per il Festival e per il pubblico

Alla luce delle tensioni raccontate, la possibilità che Belen Rodriguez compaia al Festival di Sanremo 2027 condotto da Stefano De Martino appare meno probabile: il mix di richieste ufficiali, silenzi social e memorie pubbliche rende complicata una soluzione semplice. Per il pubblico e per i media, la vicenda solleva questioni più ampie su come separare la dimensione privata da quella professionale quando entrambi ricadono su palcoscenici di grande visibilità.

In conclusione, quello che emerge dalle fonti del 12 maggio 2026 è un quadro di relazioni ancora fluido: dopo accuse, riconciliazioni pubbliche e strategie di sopravvivenza mediatica, De Martino e Belen sembrano aver raggiunto una tregua formale, ma non definitiva. Se la scelta dell’una o dell’altro di parlare pubblicamente del Festival potrà alterare l’equilibrio, lo scopriremo solo seguendo i prossimi sviluppi e le mosse comunicative di entrambi.