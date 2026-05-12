Tra qualche ora sapremo chi sarà il terzo finalista del Grande Fratello Vip 2026. Oggi, intanto, c’è stato un divertente siparietto tra Alessandra Mussolini e Renato Biancardi. Ecco che cosa è successo.

Grande Fratello Vip 2026: stasera il nome del terzo finalista

Come saprete Antonella Elia Alessandra Mussolini e sono le due finaliste ufficiali del Grande Fratello Vip 2026.

Questa sera, martedì 12 maggio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata nella quale si scoprirà il nome del terzo finalista. Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici sono dunque pronte per una puntata davvero importantissima. Intanto, cosa è successo nelle scorse ore nella casa? C’è stato un piccolo incidente “bollente”.

“Ora è pure bruciato, va buttato”. Incidente ‘rovente’ al Gf Vip: interviene Alessandra Mussolini

In attesa della finale, siparietto divertente nella casa del GF Vip 2026, con protagonisti Alessandra Mussolini e Renato Biancardi. Durante un momento di relax in cucina, la Mussolini ha urtato accidentalmente Biancardi, il quale teneva in mano una tazza di caffè bollente che si è rovesciata tra le gambe del concorrente.

Subito è arrivata la battuta di Alessandra: “Ti è caduto su quello che non hai, ora è pure bruciato. Va buttato.“ Dopo un attimo di esitazione, Renato è scoppiato a ridere, come gli altri gieffini presenti. La scena è diventata virale sui social tanti i commenti su X, tra i quali: “Alessandra Mussolini regina assoluta di questa edizione” o “Io sto male. Renato distrutto in diretta nazionale.”