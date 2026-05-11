Francesca Manzini bacia Raul Dumitras: la rissa verbale nella casa del Grande Fratello Vip

Durante la festa swing all'interno della casa del Grande Fratello Vip, un gesto scherzoso di Francesca Manzini verso Raul Dumitras ha scatenato una discussione tra i coinquilini e reazioni sui social

La quindicesima edizione del Grande Fratello Vip ha regalato un nuovo episodio di tensione e chiacchiere dopo la festa a tema swing organizzata dagli autori nella cosiddetta area del Localino. I vip, reduci da una prova che ha dato loro una ricompensa speciale, si sono concessi musica e qualche bicchiere di prosecco, nonostante la quantità di alcool che entra nella casa sia sempre limitata.

Secondo i racconti che circolano tra i concorrenti, la serata — datata 10/05/2026 — ha portato allo scoperto un episodio privato registrato poi in confessionale.

La protagonista della vicenda è l’imitatrice Francesca Manzini, che avrebbe ammesso di essersi sentita ubriaca e di aver esagerato con i toni del gioco durante la serata. Stando alle versioni emerse in casa, a seguire si è consumato uno spogliarello di natura giocosa e un successivo bacio, che avrebbe coinvolto Raul Dumitras nel chiuso del confessionale.

Quello che doveva restare un momento privato ha però fatto rapidamente il giro della Casa, scatenando contrasti e discussioni tra i vipponi.

Cosa sarebbe successo nel confessionale

Secondo le ricostruzioni fornite dai coinquilini, durante la registrazione privata in confessionale Francesca avrebbe improvvisato uno spogliarello a mo’ di scherzo e poi baciato Raul sulle labbra, un gesto nato apparentemente in tono giocoso e senza intenti romantici.

Le immagini non sono state subito trasmesse in diretta televisiva, ma il racconto dell’accaduto è rimbalzato tra le stanze della casa, alimentando il confronto tra chi ha preso l’episodio come un gioco e chi lo ha giudicato inopportuno o comunque meritevole di maggior discrezione.

La reazione dei coinquilini

La scoperta che il bacio fosse stato raccontato ad altri ha fatto infuriare Francesca Manzini, la quale ha rimproverato in particolare Raul Dumitras per aver condiviso il contenuto della conversazione privata. “Non ti ho mai detto di non dirlo, ma una persona con un po’ di tatto non lo avrebbe detto”, è il senso dello sfogo emerso in Casa, raccontato dagli altri. Nel tentativo di stemperare, Raimondo Todaro ha ricordato ai coinquilini che si trattava di un momento giocoso e privo di malizia, ma non tutti si sono dimostrati disposti a chiudere la questione.

Il dibattito e le battute che infiammano la casa

La discussione non si è fermata lì: tra commenti sarcastici e battute, la tensione è rimasta alta. Alessandra Mussolini ha ironizzato, osservando che “ha bevuto tutto quello che poteva bere e ora piange”, una frase che ha ulteriormente acceso il confronto tra i presenti. I racconto dei coinquilini include anche la descrizione di una breve performance di Francesca davanti a Raul, una danza sensuale sulle note di una nota canzone, che ha contribuito ad alimentare curiosità e giudizi. In più, la vicenda assume un’altra sfumatura perché la stessa Francesca aveva nelle settimane precedenti parlato della sua relazione esterna alla Casa, elemento che spiega la sua sensibilità sul tema della discrezione.

Che cosa potrebbe accadere in onda

Il nodo centrale rimane se gli autori della trasmissione decideranno di mostrare o meno le immagini integrali di quanto accaduto in confessionale. Da un lato c’è la logica del programma che spesso porta in onda sequenze capaci di creare dibattito, dall’altro la questione della privacy e del rispetto dei rapporti esterni dei concorrenti. Qualsiasi decisione degli autori potrebbe trasformare l’episodio in uno dei temi centrali della settimana, amplificato dalla copertura social e dalle reazioni del pubblico.

L’impatto sui social e il racconto pubblico

Il fatto non è passato inosservato sui social: commenti, clip e meme hanno cominciato a circolare, con utenti che hanno messo in rilievo la capacità di Francesca di generare contenuti virali anche involontariamente. Alcuni hanno definito il montaggio della vicenda come tipica “maestria da clip” nei reality, altri hanno difeso la scelta di Raul di riferire l’accaduto come una normale condivisione tra coinquilini. In generale, il caso è diventato rapidamente argomento di conversazione pubblica, confermando come ogni momento privato nel contesto del GF Vip abbia un immediato riflesso mediale.

Una dinamica già vista

La situazione richiama dinamiche ricorrenti nel format: feste, alcool limitato ma presente, giochi e confessionali possono disegnare situazioni che sfociano in polemiche. Dall’altra parte, i concorrenti imparano a gestire la sovraesposizione e le aspettative del pubblico. Il caso di Francesca Manzini e Raul Dumitras non sembra diverso: è la somma di un momento giocoso, della circolazione dell’informazione interna e della sensibilità personale, elementi che il pubblico seguirà con attenzione nelle prossime puntate del programma.