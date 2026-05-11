Rigore Napoli-Bologna: il Var richiama l'arbitro e Orsolini segna

La partita tra Napoli e Bologna ha vissuto un momento cruciale intorno al 32′ di gioco, quando un cross di Bernardeschi ha creato una situazione convulsa in area. L’azione si è conclusa con un contatto tra Giovanni Di Lorenzo e Juan Miranda, inizialmente valutato dall’arbitro come non falloso. Pochi secondi dopo però il direttore di gara è stato richiamato al monitor dal VAR, procedura che ha portato a una decisione opposta rispetto alla valutazione in campo.

Questo episodio ha acceso il confronto tra le squadre e ha inciso immediatamente sull’andamento del match.

Il richiamo del VAR e la conseguente on field review hanno evidenziato come si intreccino tecnologia e giudizio umano nelle partite di alto livello. L’arbitro Piccinini ha interrotto il gioco per rivedere l’episodio e, dopo la verifica, ha indicato il dischetto a favore del Bologna.

La scelta ha scatenato le proteste degli uomini di Conte e ha modificato il punteggio: una decisione che, oltre al risultato immediato, ha innescato discussioni su interpretazioni e margini di valutazione del contatto in area.

L’episodio in campo

La dinamica che ha portato al rigore è riconducibile a un cross preciso di Bernardeschi verso la zona di pericolo, dove Miranda è stato servito.

La successiva giocata ha visto l’intervento di Di Lorenzo, il quale ha contrastato il difensore rossoblù: inizialmente l’arbitro ha lasciato proseguire, valutando l’azione come non fallosa. Tuttavia il protocollo VAR prevede il controllo di episodi potenzialmente decisivi, e così è scattata la chiamata al monitor. Dopo l’on field review, Piccinini ha cambiato decisione e ha assegnato il calcio di rigore, trasformando un momento di gioco apparentemente regolare in una svolta favorevole al Bologna.

La dinamica del contatto

Analizzando il contrasto, si notano aspetti di posizione e controllo del corpo che hanno influito sulla valutazione: l’intervento di Di Lorenzo ha creato un disallineamento nella corsa di Miranda e il contatto ha impedito la naturale progressione del giocatore avversario. La tecnologia ha permesso di rivedere l’azione in più angolazioni, evidenziando dettagli che a velocità reale sfuggono all’occhio dell’arbitro. Il concetto di contatto determinante è stato centrale nella decisione: quando il contrasto incide direttamente sulla possibilità di giocare il pallone, la sanzione può essere considerata necessaria.

Il dischetto e le conseguenze immediate

Dal dischetto si è presentato Riccardo Orsolini, che ha scelto una conclusione diagonale con il sinistro. Il portiere Milinkovic-Savic ha intuito la direzione e si è tuffato verso l’angolo giusto, riuscendo a sfiorare il pallone ma non a impedire la rete. Il gol ha consolidato il vantaggio del Bologna e ha cambiato il ritmo della gara, costringendo il Napoli a rivedere strategie e movimenti offensivi. L’episodio ha dunque avuto un impatto sia sul tabellino che sulla gestione emotiva delle due squadre in campo.

Reazioni e impatto sul match

Le proteste dei giocatori del Napoli e delle panchine hanno sottolineato come le decisioni arbitrali possano alterare la percezione della partita. Il tecnico avversario ha mostrato evidente disappunto, mentre il Bologna ha guadagnato fiducia dopo la trasformazione del penalty. Dal punto di vista tattico, il Napoli ha dovuto aumentare la pressione per recuperare lo svantaggio, con modifiche di assetto e scelta di soluzioni offensive più rischiose. L’episodio ha messo in luce come un singolo momento, rivisto dal VAR, possa avere effetti a catena sulle scelte successive.

Cosa insegna il caso al sistema VAR

Questo episodio è un esempio lampante di come il VAR sia diventato parte integrante delle partite di vertice, chiamato a dirimere situazioni controverse. Il processo di revisione punta a ridurre gli errori grossolani, ma non elimina il dibattito sulle interpretazioni soggettive. Il concetto di margine d’errore resta presente perché anche le immagini possono essere lette in modo diverso a seconda dell’angolo, della velocità e del contesto. Per tifosi e addetti ai lavori la discussione riguarda non solo la regola, ma anche la comunicazione e la chiarezza delle motivazioni dietro ogni decisione.

Il protocollo e il futuro

Il protocollo VAR prevede fasi chiare: identificazione dell’episodio, revisione, eventuale on field review e decisione finale dell’arbitro. Episodi come quello del 32′ mostrano l’importanza di mantenere standard di chiarezza e uniformità nelle valutazioni, oltre a una comunicazione più trasparente verso il pubblico. Le squadre e gli osservatori continueranno a confrontarsi sul tema, mentre il sistema proverà a migliorare tempi e modalità di intervento per ridurre tensioni e ambiguità.

In sintesi, il rigore assegnato dopo la chiamata del VAR a Napoli ha rappresentato un momento determinante nella sfida contro il Bologna. L’episodio ha riacceso il dibattito sull’uso della tecnologia nel calcio, evidenziando come una singola decisione arbitrale possa influenzare risultato, emozioni e strategie in campo.