Inter campione d'Italia: festa a Milano con tre giornate d'anticipo

La notte tra il 3 e il 4 maggio ha segnato il ritorno al trionfo per Inter, che nella serata del 3 maggio 2026 ha ribadito la sua supremazia in campionato vincendo 2-0 contro il Parma. Con questa vittoria la squadra ha raggiunto i 82 punti e, con tre giornate d’anticipo, si è assicurata il suo ventunesimo Scudetto, staccando definitivamente il Napoli grazie al pareggio degli azzurri a Como.

Allo stadio San Siro c’erano circa 75.000 spettatori, mentre migliaia di tifosi si sono riversati nel centro città: la festa è dilagata fino a Piazza del Duomo, dove fumogeni e fuochi d’artificio hanno illuminato la notte. L’atmosfera è stata contraddistinta da emozioni forti, cori e lacrime dopo la delusione dell’anno precedente; per molti sostenitori questo trionfo vale come una rivincita emotiva sulla finale di Champions e sulla beffa della scorsa stagione.

La partita e i momenti chiave

Il match è rimasto in equilibrio per buona parte del tempo, ma Inter ha mantenuto il controllo del gioco imponendosi territorialmente nella metà campo avversaria. Il primo episodio che ha fatto tremare San Siro è stato un tiro di Nicolo Barella che ha colpito la traversa: il rimbalzo ha toccato il portiere Zion Suzuki, che con prontezza ha evitato il gol.

Alla fine del primo tempo è arrivata però la giocata decisiva: Marcus Thuram è stato servito da un filtrante di Piotr Zielinski e ha trovato l’appoggio vincente per sbloccare il risultato.

Le reti e la chiusura

Nel secondo tempo la squadra ha controllato senza affondare subito: i tentativi di sigillare la partita sono stati numerosi ma non sempre precisi, come un cross perfetto di Federico Dimarco che ha trovato la testa di Denzel Dumfries, il cui controllo non è stato impeccabile. A dieci minuti dal termine è arrivata la firma definitiva di Henrikh Mkhitaryan, servito da un assist basso di Lautaro Martinez, che ha permesso ai nerazzurri di mettere il sigillo sul campionato e dare il via alle celebrazioni.

La città che celebra

Il triplice fischio ha scatenato caroselli, cori e scene di gioia spontanea per le vie milanesi. In molti hanno raggiunto Piazza del Duomo, dove i tifosi hanno srotolato bandiere e cantato fino a notte fonda; clacson e petardi hanno accompagnato il flusso umano che ha invaso corso Buenos Aires e le strade che collegano lo stadio al centro. Gli ultrà si sono radunati in largo Cairoli e hanno marciato verso la cattedrale in corteo, con alcune coreografie e fumogeni che hanno reso visibile il colore nero e azzurro da lontano.

Logistica e sicurezza

Le autorità locali hanno monitorato la situazione e sono intervenute per garantire l’ordine pubblico: alcune stazioni della metrò sono state temporaneamente chiuse per motivi di sicurezza e la polizia ha presidiato le arterie principali per agevolare gli spostamenti. Il club sta già organizzando la parata ufficiale con il bus scoperto prevista per il 17 maggio, mentre i preparativi per la possibile doppietta rimangono vivi in vista della finale di Coppa Italia del 13 maggio, quando l’Inter affronterà la Lazio.

Il valore sportivo e simbolico del trionfo

Oltre al significato statistico del ventunesimo titolo, questo scudetto rappresenta una risposta collettiva a una stagione precedente chiusa con amarezza; la squadra ha dimostrato continuità e capacità di reazione sia dentro che fuori dal campo. Il tecnico e i dirigenti sono stati elogiati per la gestione del gruppo e per la programmazione che ha portato a questa vittoria, mentre giocatori come Lautaro Martinez e i marcatori della serata hanno sottolineato l’importanza del lavoro quotidiano per raggiungere l’obiettivo.

Per i tifosi il successo è anche un momento di catarsi: molti hanno dichiarato che questa conquista «vale doppio» dopo l’ultimo anno, e le immagini delle strade piene resteranno impresse nella memoria collettiva. Nel breve periodo l’attenzione sarà rivolta alla Coppa Italia e alla festa ufficiale, ma sul lungo termine questo trionfo segna un capitolo importante nella storia del club e nella narrativa calcistica della città.