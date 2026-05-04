GameStop punta su eBay e offre 56 miliardi per l'acquisto

(Adnkronos) - Il rivenditore di videogiochi GameStop ha annunciato un'offerta per acquisire il ben più grande marketplace online eBay. L'offerta ammonta a circa 56 miliardi di dollari in contanti e azioni, ha dichiarato al Wall Street Journal l'amministratore delegato di GameStop, Ryan Cohen. Cohe...

(Adnkronos) – Il rivenditore di videogiochi GameStop ha annunciato un’offerta per acquisire il ben più grande marketplace online eBay. L’offerta ammonta a circa 56 miliardi di dollari in contanti e azioni, ha dichiarato al Wall Street Journal l’amministratore delegato di GameStop, Ryan Cohen. Cohen ha affermato di voler utilizzare eBay per costruire un concorrente molto più forte di Amazon.

Dopo l’acquisizione, punta a guidare la società risultante dalla fusione. GameStop ha dichiarato di aver presentato una proposta non vincolante di 125 dollari per azione e che l’offerta valuta eBay circa 55,5 miliardi di dollari, sulla base del numero più recente di azioni in circolazione comunicato da eBay.

Cohen ha affermato che l’offerta rappresenta un premio di circa il 20% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì.

Nelle contrattazioni after-hours, le azioni di eBay erano già salite a circa 116 dollari dopo che il Wall Street Journal, citando fonti vicine alla vicenda, aveva riportato i piani di Cohen per l’offerta.

GameStop detiene già una partecipazione di circa il 5% in eBay. Cohen ha dichiarato al giornale di aver già ottenuto un impegno per un prestito di circa 20 miliardi di dollari per l’acquisizione.

Inizialmente non era chiaro come sarebbe stato finanziato il resto del prezzo di acquisto.

Prima di GameStop, Cohen ha co-fondato e guidato Chewy, un rivenditore online specializzato in prodotti per animali domestici. Nel 2020, ha acquisito una quota significativa del rivenditore di videogiochi, criticandone il management per la lentezza nell’espansione del business online, prima di assumerne la carica di amministratore delegato nel 2023. Da allora ha chiuso diversi negozi e si è concentrato su settori come le carte collezionabili e i videogiochi per console retrò, che fanno leva sul senso di nostalgia dei giocatori.

Anche eBay sta cercando di concentrarsi maggiormente su categorie redditizie come oggetti da collezione, ricambi auto e abbigliamento di seconda mano. L’amministratore delegato Jamie Iannone ha inoltre fatto ricorso all’intelligenza artificiale per semplificare gli acquisti sulla piattaforma. Inizialmente eBay non ha commentato l’annuncio di Cohen.

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