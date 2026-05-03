Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews

Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews

(Adnkronos) - Nessun imprevisto a San Siro. L’Inter batte il Parma e si prende lo scudetto. La certezza matematica del titolo arriva dopo il 2-0 contro i gialloblù, con le reti di Thuram e Mkhitaryhan a sigillare il tricolore. È un trionfo che arriva in casa, al Meazza, come non succedeva dal 2...