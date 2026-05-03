Formula 1, ordine d'arrivo Gp Miami e classifica del Mondiale

Formula 1, ordine d'arrivo Gp Miami e classifica del Mondiale

(Adnkronos) - Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Miami e resta leader del Mondiale di Formula 1. Oggi, domenica 3 maggio, il pilota italiano della Mercedes, partito dalla pole position, ha chiuso la gara al primo posto davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Antonelli rest...