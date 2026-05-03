Da Uomini e Donne all’altare. Un’altra super amata di UeD è pronta a sposarsi con il fidanzato calciatore. La proposta di matrimonio è stata fatta davanti alla famiglia! Ecco di chi si tratta.

L’ex di UeD di sposa, la proposta di matrimonio davanti alla famiglia: ha detto sì

I fan sono impazziti alla proposta di matrimonio e al sì di lei, un ex volto molto amato di Uomini e Donne.

Ora è pronta a sposarsi con il suo fidanzato calciatore. La proposta è arrivata davanti alla famiglia nel giorno del battesimo della loro bambina, poi il gesto inatteso tra commozione e gioia.

La proposta di matrimonio

Proprio durante il battesimo della loro piccola, davanti a parenti e amici riuniti per la festa, il fidanzato calciatore si è inginocchiato, ha tirato fuori l’anello ed è scattata la proposta di matrimonio.

Lei è scoppiata in lacrime dall’emozione e ha subito risposto si!

L’inizio della storia

La loro storia è iniziata nell’estate del 2021, dopo la fine della relazione dell’ex volto di UeD con Thomas. In passato, l’ex corteggiatrice era stata scelta dal tronista Fabio Colloricchio, diventando una delle coppie più seguite.

Di chi si tratta?

Ma chi è che si sposa? Lei è Nicole Mazzoccato e lui il calciatore Armando Anastasio. La proposta è arrivata durante il battesimo della piccola Aurora, ultimogenita della coppia. Il difensore della Salernitana ha scelto di festeggiare due volte, chiedendola in sposa davanti a tutta la famiglia e gli amici.

Nicole e Armando sono genitori di tre figli: Paolo, nato nel 2022, Davide nel 2024 e Aurora lo scorso anno. Vivono a Salerno dopo il trasferimento del calciatore dal Catania alla Salernitana.